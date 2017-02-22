CHP'li Sarıbay: Aydın Ünlü'yü ciddiye alamıyorum

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye il binasında unutulan afişlerle ilgili “Aydın Ünlü başkanın CHP’nin yüzde 80’i evet diyecek gibi açıklama yapacağına önce kendi evindeki dirliği düzeni sağlasın” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay, partinin il binasında gündem ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Referandumla ilgili de siyasi parti il başkanlarına açık oturum teklifi sunarak “Hodri Meydan” çıkışı yapan Sarıbay, Ardından Sarıbay, MHP İl binasının girişinde unutulan “17-25 Aralık’ı sen bilirsin Türkiye”, “Anaları ağlatanı sen bilirsin Türkiye” yazılı afişleri ile ilgili de açıklama yaptı.

“HAYIR’LAR ÖNDE”

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, referandumla ilgili açıklamalarda bulunurken bunun bir seçim olmadığını belirterek “Bu, evet çıkması halinde ülkenin geleceğini ipotek altına alacak olan, rejimi değiştirecek olan bir referandum. Halkımızın sağduyusuna inanıyoruz. Siyasi iktidar, mahalli yönetimler ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar ben hayır çıkacağına inanıyorum. Şu an ‘Hayır’lar önde. ‘Evet’i savunanların ‘evet’ ile ilgili bir argümanları, ellerinde ‘evet’i gerektirir bir veri yok” dedi.

“TERBİYESİZ LAFLAR EDİLİYOR”

15 yıldır iktidara sahip olup ellerinde her türlü kanunu çıkartan bir sistem var diye konuşan Sarıbay, “Burada demokrasi işlemiyor. Bu referandum ile ilgili tabi bazı terbiye dışı, patavatsız, ne idüğü belirsiz laflar ediliyor. Bizi bazılarıyla aynı kefeye koymaya çalışıyorlar. ‘Hayırcılar, PKK’le IŞİD’le beraber’ gibi etik dışı, terbiye dışı söylemleri kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“REFERANDUMU TARTIŞABİLİRİZ”

7 siyasi il başkanı toplanıyoruz diye konuşan Sarıbay, “Referandumu tartışabileceğimiz konuları onlar da söylesin, biz de söyleyelim. Söyleyecekleri varsa hodri meydan diyorum. Bütün il başkanlarıyla bir açık oturumda herkese eşit süreler verilerek referandumu tartışabiliriz” şeklinde konuştu.

“TRAFİK YİNE KEŞMEKEŞ”

Sarıbay, “Geçen hafta İl Referandum Koordinasyon Kurulumuzu oluşturduk. Şu anda ilçeleri geziyoruz. Biz bir de basın merkezi oluşturmak istiyoruz” dedi. Ardından İzmit’in trafiğine de değinen Sarıbay, “İzmit’te trafik yine keşmekeş. Tramvayın iki ay gecikeceği söyleniyor. Bunlar beceriksiz. Şu halkın çektiği sıkıntıya bakın. Belli yolları kapatıyorsunuz. Sizin alternatif olarak yön değiştirmek üzere düzenleme yapmanız lazım” diye konuştu.

“A’DAN Z’YE YOLSUZLUK”

Sarıbay Kent Konut’un çalışmaları ile ilgili bir Sayıştay raporunun olduğunu belirtirken “Bu rapor A’dan Z’ye yolsuzluk kokuyor. Tabi Belediye yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere Büyükşehir Genel Sekreteri ‘Bu rapor açıklanmamalı, kesinleşmiş bir rapor değil’ gibi o raporu ortadan kaldıracak herhangi bir şey söyleyemeden ‘Bu rapor niye yayınlandı’ gibi laflar etmekteler. Peşin satışlarda yüzde 25 indirim yapılmış. Bunlardan meydana gelen toplam 466 milyon TL’lik zarar var. Bunun hesabının sorulması lazım. Ama maalesef yargı bağımsız olmadığı için bir savcı bunlara el koyamıyor” dedi.

“MHP’NİN 3’TE 2’Sİ HAYIR DİYECEK”

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün “CHP, MHP’nin tabanının yüzde 80’i hayır diyor diye konuşuyor, biz de diyoruz ki CHP’nin yüzde 81.7’si evet diyecek” sözlerine yanıt verirken, “Aydın Ünlü’nün bu lafını ciddiye almanızı yadırgadım. Ben şahsen ciddiye almıyorum. Ben CHP’lilerin yüzde 100’ünün hayır diyeceğini düşünüyorum. Oran vermiyorum ama MHP’nin 3’te 2’sinin hayır diyeceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“HAYIRETTİN GÜZEL BİR FİGÜR”

Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanlığı’nın referanduma ilişkin oluşturduğu Hayırettin kampanyasına sosyal medya üzerinden gelen eleştirileri değerlendirirken, “Bunu ciddiyetsiz olarak nitelemeyi ben anlayamıyorum. Gayet ciddi, güzel, esprili bir kampanya. Hayırettin gayet güzel bir figür. Tek cümlelik karikatürlerle olayı özetliyor. Diğer illerimiz ve ilçelerimiz de bu karakteri kullanmak istiyorlar. Ben burada eleştirilecek bir şey göremiyorum” ifadelerini kullandı.

“MHP KENDİ DİRLİĞİNİ SAĞLASIN”

MHP İl binasının girişinde unutulan “17-25 Aralık’ı sen bilirsin Türkiye”, “Anaları ağlatanı sen bilirsin Türkiye” yazılı afişleri ile ilgili de açıklama yapan Sarıbay, “Başka bir partinin iç işi. Tabi ciddiyetsiz bir görüntü. Keşke MHP daha ciddi bir 3’üncü parti olabilseydi. Aydın Ünlü başkanın CHP’nin yüzde 80’i evet diyecek gibi açıklama yapacağına önce kendi evindeki dirliği düzeni sağlasın sonra başka partilerin iç işlerine karışsın” şeklinde konuştu.

“CHP DİZ ÇÖKMEZ”

“Ben hayır istiyorum, hayır çıkmazsa iç savaş çıkar’ dersem doğru olmaz diyen Sarıbay, “Vatandaşımız ne idüğü belirsiz adamların açıklamaları doğrultusunda ruhsatsız silahlanmaya başladığı duyumunu alıyorum. Onlar ne yaptığını ne söylediğini bilmeyen adamlar. CHP diz çökecek deniliyor. CHP hiçbir zaman kimsenin önünde diz çökmez. Biz bu gerginliğe ortak olmayacağız” dedi. Selin BECER