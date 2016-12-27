CHP'li Sarıbay: İnönü heykeli kaldırılacak!

Bir yılını değerlendirmesini yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yeni il binasının bir ay daha gecikeceğini belirterek "İnönü büstünü değiştireceğiz" dedi.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay dün Yahya Kaptan'da bulunan Lukka Cafe'de basın mensupları ile bir araya gelerek geçtiğimiz 2016 yılının değerlendirmesini yaptı. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, CHP İl İcra Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ali Akdemir, Naim Keskin ve Emre Andız'ın da katılım gösterdiği toplantıda konuşan İl Başkanı Sarıbay konuşmasının başında 27 Aralık günü'nün kendisi için önemli bir gün olduğunu belirterek," Bugün il başkanlığımın ilk yılını doldurmuş durumdayım" dedi.

'YENİ İL BİNASI GECİKECEK'

Konuşmasının başında 27 Aralık günü'nün kendisi için önemli bir gün olduğunu belirten Sarıbay"1 sene önce bugün il başkanlığı seçimini yapıyorduk. O dönemde çok heyecanlıyıdık. Tabii seçimden evvel de ben 'bu seçimi ne olursa olsun alacağı' demiştim. Bugün de il başkanlığımın ilk senesini doldurduk. O dönemdeki ilk vaatlerimizden biri bu partiye yeni bir il binası kazandırmak oldu. Yeni il binamızı yıl başına yetiştirme kararı almıştık ama işler umduğumuz gibi olmadı. Zannediyorum yeni il binasının çalışmaları 1 ay kadar daha devam edecek" açıklamasında bulundu.

'İYİ OLANIN YANINDA OLDUK'

İl başkanlığının birinci yılını dolduran Sarıbay "Bizler bu 1 yıl içinde kesinlikle iyi olanın yanında olduk.Eleştirdik ama illa karşı çıkacağız anlayışını benimsemedik. Yerel ve genel konularda görüşlerimizi sunduk. Bir tek Mia projesi konusunda hala derdimizi anlatamadık. İkinci projenin çok daha kötü olduğunu söylememize rağmen projenin eleştirilerimize rağmen geçirilmek istendiğini görüyoruz. Yetkililer hala 'ben yaptım oldu' mantığı ile hareket ediyorlar. Bu projenin yapımında herkesin görüşleri alınmalıydı. Ama maalesef ülkemizde bu anlayış hala hakim değil" diye konuştu.

'75 METRE YÜRÜTMEDİLER'

Ülkemizde devam eden OHAL ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarıbay kentimizde OHAL uygulamalarının daha sert uygulandığını belirterek, "İzmit'te devam eden OHAL uygulamalarının ne kadar sert olduğunu hepimiz gördük. İstanbul gibi büyük şehirlerde bu kadar yoğun baskı olmazken burada sıkı yönetim kuralları uygulanıyor. Cumhuriyet gazetesine destek olmak için il binası önünde gazete okumak isteyen kadınlara dahi izin verilmedi. Daha da kötüsü KESK'in yürüyüş kolu kentimize geldiğinde olmadık uygulamalarla karşılaştılar. 75 metrelik yolu üzerlerinden önlük var diye yürütmediler. Ben de oraya gittim. Sayın vali ile görüştüm. İzin aldık. Emekçilerin önlükleri ile yürümelerinden daha doğal bir şey yok" dedi.

'TAZİYE MESAJI BİLE YOLLAMADILAR'

Geçtiğimiz pazar günü Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen 'Teröre lanet kardeşliğe evet' yürüyüşüne neden katılmadıklarını da açıklayan Sarıbay, "Pazar günü teröre lanet yürüyüşü gününde bizim de İsmet Paşa'yı anma etkinliğimiz vardı. Bu yürüyüşü aynı güne denk getirenler bizlere bir taziye mesajı bile yollamadılar. Bizler de parti olarak katılmama kararı aldık" dedi.

'SEFERBERLİK İLAN EDECEĞİZ'

CHP'nin 'Başkanlık' başkanlık konusundaki tavrının net olduğunu belirten Sarıbay "Bu konuda bizim arkadaşlarımız biraz aceleci. Bu akşamdan sabaha verilecek bir karar değil. Bu konuda genel merkez tarafından yapılan çalışmalar var. 7 Ocak'ta il başkanları toplantımız var. Orada yapılacak olan konuşmalarda da bizlerin refaranduma giderken nasıl söylemlerde bulunmamız konusunda bilgi alacağız. Başkanlık sistemi muhtemelen parlementoda geçicek ama seçim gününde sandıktan başkanlık çıkmaması için CHP tam bir seferberlik ilan edecek. Başkanlık sistemi bizler geriye götürür" şeklinde konuştu.

'BİZİM SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR?'

Türkiye'nin güncel konuları ile ilgili de konuşan Sarıbay,"Türkiye kan gölüne dönmüş durumda. Kimse sorumluluk kabul etmiyor. 7 Haziran'dan bu yana ülkemizde 19 patlama olmuş. Şimdi bunun sorumlusu olarak bazen bizler gösteriyorlar. Sanki 14 yıldan beri ülkeyi biz yönetiyoruz. Ülkemiz tüm dünyada son derece güven kaybetmiş durumda. Bunun sorumlusu tamamen AKP iktidarıdır. Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduğunda yurtta sulh cihanda sulh dedi. Ama şimdi bakıyoruz Irak'ta başlayan bir süreçten itibaren ortadoğu'nun bataklığına sürüklenmiş durumdayız. Bizim esas yapmamız gereken tarafsızlığımızı korumak ve sınır güvenliğini sağlamaktır. Bizim Suriye'de El-Bab'da ne işimiz var?" dedi.

'BAKANLIK DOĞRU ADIMLAR ATMALI'

Hatay'da MEB ile Müftülük arasında imzalanan protokolü sert bir dille eleştiren Sarıbay, "Hatay'da MEB ile Müftülük arasında protokol imzalandı. Herkesin beraber yaşamaktan mutlu olduğu bir yerde siz sunii ağırlık bir eğitim vermeye kalkarsanız orada kargaşa yaratırsınız. Yapacağınız şey herkese tarafsız bir şekilde eğitim verilmesidir. Bu anlamda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyoruz" sözlerini kullandı.

'BÜSTÜ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

CHP İzmit ilçe başkanlığı tarafından yenilenen İsmet İnönü büstüne yönelik yapılan eleştirileri değerlendiren Saırbay," Büst ile ilgili bazı eleştiriler duydum. Kısmen haklılar da. İlçe başkanımızla konuştum. Büstün yenilenmesi için talimat verdim. Bizim için daha uygunu büstün aslına uygun olarak yapılması" dedi.

'2017 HUZUR GETİRSİN'

Konuşmasının sonunda 2017 yılının ülkemize huzur getirmesini dileyen Sarıbay,"Yeni yılınızı kutluyorum. Yeni yılda ben burada olmayacağım. Eşim ve çocuğumla beraber Almanya'da olacağım. Yeni yılın ülkemize refah getirmesini diliyorum. 2016 yılında çok acı çektik, çok acıya tanıklık ettik. Dilerim 2017 yılı ülkemize huzur getirir" ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK