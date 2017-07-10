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CHP’li Sarıbay’dan yürüyüş teşekkürü

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CHP’li Sarıbay’dan yürüyüş teşekkürü
Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli etabı hakkında bilgi veren il başkanı Cengiz Sarıbay, “İzmit’ten geçişinde alınan önlemler nedeniyle valilik, emniyet ve yerel yönetimlere teşekkür ediyorum” dedi

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki ‘Adalet Yürüyüşü’ önceki gün Maltepe Meydanı’nda düzenlenen ‘Adalet Mitingi’ ile sona erdi. CHP Kocaeli Örgütü, 25 gün boyunca süren ‘Adalet Yürüyüşü’ ve Kocaeli ayağı ile ilgili bilgi verdi. CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “İzmit’ten geçiş sırasında alınan önlemler nedeniyle Kocaeli Valiliği’ne, emniyet birimlerimize ve belediyelere teşekkür ediyorum” dedi.

 

“YÜRÜYÜŞ ÖRGÜTÜN YÜZ AKIDIR”

‘Adalet Mitingi’ ile ilgili bilgi veren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Toplam 430 km yol yüründü. Ben 8 periyoduna katıldım ve yaklaşık 140 km yürüdüm. ‘Adalet Yürüyüşü’ örgütümüzün yüz akıdır. 430 km susuz, siyasetsiz en önemlisi olaysız bir şekilde sona erdi. Yürüyüşte provokasyonlara sadece alkış ile karşılık veren bilinçli bir toplum bulunuyordu. Bu yürüyüşün siyasi bir amacı olmadı. Eleştirenler de oldu bu gayet normaldir” dedi.

 

“EN COŞKULU İL KOCAELİ OLDU”

Sarıbay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kamu kurumları, belediyeler, çok sayıda sivil toplum kurumları yürüyüşe destek verdi. Siz yürüyorsunuz, ama biz size karşıyız diyebilirlerdi, demediler. İzmit’te toplam 3 periyoda katıldım. Yürüyüşün en coşkulu ve beğenilen ili Kocaeli oldu. Halkımızın desteği bizim için çok önemliydi. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Tuzla’da bizi yanına çağırıp ilgiden çok memnun olduğunu dile getirerek teşekkür etti ve bizi alkışladı. İzmit’ten geçiş sırasında valiliğe, polise, belediyeye bizlere yer tahsis eden kurumlara teşekkür ediyorum” dedi. Selin BECER

 

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