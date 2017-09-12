CHP’li Tarhan, AKP’li Ceyhan’ı televizyonda düelloya davet etti!

Mesut Akbulut

Sevgili okurlar…

Şu sıralar CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın düellosuna tanıklık ediyoruz…

CHP’li Tahsin Tarhan’ın mobilya satışı üzerinden AKP’li Ceyhan’ı suçlaması, birçok kamu kurum ve kuruluşa mobilya sattığını iddia etmesi, Ceyhan’ı çileden çıkardı…

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Önceki gün il binasında basın açıklaması yapan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP’li Tahsin Tarhan’a büyük tepki gösterdi…

“Kimlere fatura kestiğim, kimseyi ilgilendirmez” diyerek Tarhan hakkında davacı olacağını söyledi…

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AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın açıklamalarına bu kez CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan cevap verdi…

Ceyhan’a sakin olmasını, hakaret etmemesi uyarısında bulundu;

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CHP’li Tarhan’ın AKP’li Ceyhan’a verdiği cevabı birlikte okuyalım;

“Değerli basın emekçileri;

Kolaylıklar dileriz.

AKP İl Başkanı sakin olsun, hakaret etmesine gerek yok.

Ben kimseye hakaret etmedim.

Siyasi kimliği olan bir kişi Kamu ihalelerine dahil olmuş mu olmamış mı onu ortaya koydum.

Bu durumu Cumhurbaşkanı açıkladı.

Yolsuzluğa bulaşanları kenara koyacağız dedi. Cumhurbaşkanı da FETÖ’cü mü?

İl Başkanları toplantısında gözlerinizin içine baka baka söyledi.

Kocaeli'de kamu ihalelerini alan inşaat şirketinin kim olduğu, hangi kamu ihalelerini aldığı, nerelere iş yaptığını bütün Kocaeli kamuoyu biliyor.

“İNŞAAT ŞİRKETİYLE

NASIL BİR İLİŞKİSİ VAR?”

Siyasi kimliği ortada olan İl Başkanının bu inşaat şirketiyle nasıl bir ilişkisi var?

Kendi Mobilya şirketi üzerinden 1.628.639.00 TL fatura kesebiliyor.

Burada dikkatlice araştırma yapılacak olursa inşaat ihalelerini alan belli, ihaleleri o şirkete veren siyasi güç belli, bu siyasi gücün Kocaeli İl Başkanı belli.

Tam anlamıyla ticari çeteleşme söz konusu.

Siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanma durumu söz konusu.

“YAPILAN HAKSIZLIĞA KARŞIYIM”

Biz kimsenin ticareti ile ilgilenmiyoruz. Allah daha çok versin. Ben siyasetin, ticarete bulaşmasına, ticaretle uğraşan vatandaşa yapılan haksızlığa karşı çıkıyorum.

İl Başkanı siyasi kimliği üzerindeyken kamu ihaleleri almış mı?

Almamış mı?

Bakanlıkla iş yapmış mı?

Yapmamış mı?

Burada siyaseten etik dışı bir durum var mı?

Yok mu?

Ben bunları soruyorum.

10 SORULUK BİR ÖNERGE

İl Başkanı telaştan olacak ki kendisiyle ilgili verdiğim soru önergesini bile okumamış. "Meclise benimle ilgili 6 sorudan ibaret bir soru önergesi vermiş" diyor. 6 soru değil 10 soruluk bir önerge verdim daha ondan bile haberi yok.

İl Başkanının yoksuzluk haberini daha önce Sözcü gazetesi tüm belgeleriyle yayınlamıştı. Ben bu durumun açıklaması için soru önergesi verdim.

AKP iktidarı maalesef il başkanına hesap sormak yerine Ticari Sır kalkanını devreye sokarak koruma yolunu tercih etti.

AKP İL KONGRESİ

İl Başkanı koltuğu için kaygılı olacak ki AKP İl kongrelerinden bahsetmiş, "Özel ekip kurup para mı aldın" demiş.

Para almalar, şirketler arası para transferleri, onların bildiği iş.

Ben siyasetin temiz kalmasını, siyasetçinin siyasi kimliği ile ticarette olmaması gerektiğini savunuyorum.

7 ADET KAMU İHALESİ

İl Başkanı, 2015 yılından sonra kamuya iş yapmadım. Bunun hesabını sormak herkesin hakkıdır diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Soru Önergeme verdiği cevapta 2015 - 2017 yılları arasında 7 adet Kamu ihalesinin İl Başkanının şirketine verildiğini doğruluyor.

CUMHURBAŞANI ÖDÜL VERDİ

Kimse yattığı yerden para kazanmıyor.

İl Başkanı önce benim bu devlete ne kadar bağışta bulunduğumu, yaptırdığım okulları araştırsın, ondan sonra para konuşmayı denesin.

Kendi partisinden seçilen Cumhurbaşkanının bana Yüksek Vatandaşlık Onur Ödülü verdiğini de hatırlatmak isterim.

KAMUYA KESİLEN FATURALAR

Ben hiç bir zaman kimsenin özel sektöre yaptığı işlerle ilgilenmedim, ilgilenmem.

Biz özel sektöre yaptığı işlerin hesabını sormuyoruz.

Kamuya kestiğin faturaların açıklamasını bekliyoruz.

İhalleri teklif usulü ile mi aldın, açık ihaleyle mi aldın?

Biz bunun hesabını soruyoruz.

KESİLEN FATURALAR ORTADA

Bugüne kadar birçok AKP İl yöneticisini ve siyasetçiyi çalışmıyorlar, Kocaeli'ye hizmet etmiyorlar diye eleştirdim.

Ama kimseye Yolsuzlukla ilgili bir itamda bulunmadım.

Belgeler ortada, İl Başkanının yaptığı işler, kestiği faturalar ortada...

TELEVİZYON PROGRAMINA DAVET

İl Başkanı kendisine çok güveniyorsa istediği bir televizyon programında bu konuyu konuşabiliriz.

Böylece bir siyasinin üslubunun nasıl olması gerektiğini de bu program sayesinde öğrenmiş olur.

“ÜSLUBUNA DİKKAT ETSİN”

Belgeler ve gerçekler ortada, konuyu saptırmaya çalışmaya gerek yok.

İl Başkanı cevap vermeden hakaret etmeye devam ederse, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yolsuzluğu daha detaylı bir şekilde açıklayan bir basın toplantısı düzenleyeceğim.”

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CHP’li Tahsin Tarhan’ın AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a cevabını okudunuz… Tarhan, açıklamasının sonunda Ceyhan’ı bir televizyon programına davet ediyor, konuyu tartışalım diyor…

Tarhan, resmen bu söylemiyle Ceyhan’a meydan okudu…

Bakalım Ceyhan, Tarhan ile televizyon programına çıkacak mı?

Çıkarsa, gerçekten de müthiş bir kapışma olur…