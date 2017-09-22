CHP’li Tarhan, İlimtepe yolunun peşini bırakmıyor!

Mesut Akbulut

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, daha önce Körfez İlimtepe’deki yol çalışması ve hafriyat rantı ile ilgili iddialarını TBMM Başkanlığına verdiği bir soru önergesi ile gündeme getirmişti. Tarhan’ın 7 soruluk soru önergesine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, cevap verdi…

**

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın 7/13592 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman ve Su İşleri Bakanlığının cevabı;

SORU 1: Orman Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki alanda yapılan çalışma için Körfez Belediyesi, Orman Bakanlığından yazılı izin almış mıdır? Körfez Belediyesi’nin bu yol ile ilgili Bakanlığınıza sunduğu imar planı mevcut mudur?

SORU 2: İlimtepe yolundan çıkan hafriyatın Derince’de bulunan Safiport Limanı’ndaki dolgu alanına tonu 4 liradan satıldığı doğru mudur?

SORU 3: İlimtepe yolu hafriyatı Derince Limanı’na dolgu malzemesi olarak satılıyorsa, Orman Genel Müdürlüğünün hafriyat satışından bilgisi var mıdır? Var ise; bu satışı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mi, Körfez Belediyesi mi, yoksa Orman Genel Müdürlüğü bizzat kendisi mi yapmaktadır?

SORU 4: İddia edilen hafriyat satışı doğru ise şu ana kadar ne kadar kazanç sağlanmıştır. Bu kazanç Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mi, Körfez Belediyesi’nin mi, Orman Genel Müdürlüğü’nün mü kasasına girmiştir?

SORU 5: İddia edilen hafriyat satışı doğru ise; yol çalışmasından çıkan hafriyatı Derince Limanı’na hangi yüklenici firma taşımaktadır?

SORU 6: Satış doğru değil ise, çıkan hafriyat nereye dökülmektedir?

SORU: 7 İlimtepe yol çalışması hangi tarihte kesin olarak tamamlanacaktır?

**

CEVAP 1-7: Kocaeli ili Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim ve İlimtepe Mahalleleri sınırları dahilinde 217.652.50 metrekarelik ormanlık alanda Körfez Belediye Başkanlığı adına Bakanlığımın 07.11.2016 tarihli ve 216 sayılı oluruyla 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3’üncü maddesi uyarınca ulaşım yolu yapılması maksadıyla 49 yıl süri ile kesin izin verilmiştir. Yol inşaatı, izin sahibi Körfez Belediye Başkanlığınca yaptırılmakta olu; hafriyatla alakalı herhangi bir satış işlemi Bakanlığımca yapılmamıştır.

**

Yukarıda Tarhan’ın 7 sorusunu ve Bakanlığın verdiği cevabı yazdım…

Tarhan, Kocaeli Körfez Belediyesi’nin, Körfez İlimtepe’de, imar planı dahi olmayan, hafriyatı yapılan, tasdikli ve resmi olmayan sözde bir yol çalışması yürütüldüğünün kamuoyunda yer aldığını, Bu yoldan çıkarılan malzemelerin para ile kamyonlarla Derince Limanı’ndaki Safiport’a döküldüğü ve bu sayede çok büyük bir rant sağlandığı iddiaları ile ilgili soru önergesi vermişti.

Bakanlık, Tarhan’a cevap verdi…

CHP’li Tarhan, Bakanlığın verdiği cevabı şöyle yorumladı;

**

“RANT SORUNUNUN CEVABI YOK”

“Orman ve Su işleri Bakanlığı verdiğim soru önergesine cevap olarak İlimtepe yolunun yapımı ile ilgili 49 yıllık izni biz verdik diye cevap veriyor.

Ancak bu yoldan elde edilen hafriyat ile ilgili rant iddialarına cevap vermiyor.

Yol inşaatı izin sahibi Körfez Belediyesi’dir diyerek sorumluluk almaktan kaçıyor.

**

MALZEME SATILIYOR MU, SATILMIYOR MU?

“Bakanlık izni 07.11.2016 tarih ve 216 sayılı olur ile biz verdik ancak hafriyat satışı gibi diğer işler ile ilgimiz yoktur diyor.

O zaman Körfez Belediyesi’nin derhal bir açıklama yapması gerekmektedir.

Safiport Limanı’na dolgu malzemesi olarak kullanıldığı söylenen bu malzemesinin tonu 4 TL gibi bir rakamdan satışı yapılmış mıdır yapılmamış mıdır?

Bu satışlardan ne kadar kazanç sağlanmıştır.

Derhal kamuoyu bilgilendirmelidir”

**

“BAKANLIK SORUMLULUKTAN KAÇIYOR”

“Artık yolsuzluklar ve usulsüzlükler eskisi gibi kolay kapatılmıyor.

Yazılı soru önergemde çok açık bir şekilde Bakanlığa durumu anlattım ve burada hafriyattan rant sağlayan var mı? yok mu? diye sordum.

Gelen cevabın siyasi olarak açıklaması şudur.

Körfez Belediye Başkanlığı adına ulaşım yolu yapılması iznini biz verdik.

Ancak orada ne tür işler döner, hafriyat nereye dökülür, bu işten kim gelir elde eder biz orasını bilmeyiz onu Körfez Belediyesi bilir.

Demiştir. Bu iddiaları cevaplaması gereken kim ise Körfez Belediyesi mi, Büyükşehir Belediyesi mi, rant iddialarına derhal cevap vermesi gerekmektedir.”

**

Tarhan’ın verdiği cevapları yazdım…

Tarhan, TBMM’ye soru önergesi verdi…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tarhan’ın sorularına cevap verdi…

Tarhan, Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de cevap bekliyor…

Bakalım bu iki belediye, Tarhan’ın iddialarına cevap verecek mi?