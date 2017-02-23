CHP'li vekil Hürriyet, Karamürsel'de

Karamürsel ilçe Başkanlığında anayasa ile ilgili bilgi edinmek isteyen herkesin davetli olduğu ve çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet; ilçedeki çalışmaları ele aldı.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel ilçe başkanlığını ziyaret ederek, 16 Nisan’daki referandum için görüşlerini dile getirdi. Ziyarete; ilçe başkanı Şinasi Yazar ve yönetimi, il kadın kolları başkanı Sevim Pekyörür, ilçe kadın kolları başkanı Hamiyet Eraslan Atatürkçü Düşünce Derneği Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut da katıldı. İlçe başkanı Şinasi Yazar, referandumda neden hayır diyeceklerini halka anlatmak için ev toplantılarına daha fazla ağırlık verdiklerini söyledi.

“BU, ÜLKE MESELESİ”

Sonrasında söz alan Milletvekili Hürriyet, “15 yıllık iktidar, PKK’yla birlikte, FETÖ’yle birlikte 2010 referandumunda ‘evet’ demişti. İktidar şimdi ‘Hayır’ diyenleri terörist ilan ediyor. Bu parti meselesi değil bu, millet meselesi, ülke meselesi. Bu sistem değişikliği değil bu bal gibi rejim değişikliği. Evet çıkarsa bir kişi kazanacak, ama hayır çıktığında milletimiz kazanacak. Herkes ülkenin geleceğine oy verecek. Bu anayasa değişince işsizlik, terör, yolsuzluk bitecek mi? Anayasa değişince işsizlik, terör, yolsuzluk bitmeyecek. Herkesin oyunu kullanırken bunu gözetmesi ülkemizin geleceği için önemlidir” açıklamasında bulundu.

HAYIR ÇIKARSA ÜLKENİN GERÇEK SORUNLARI KONUŞULMAYA BAŞLANIR

Açıklamasına devam eden Hürriyet, “Herkes partizanlıkla değil, Elini vicdanına koyarak, gönül rahatlığı ile bilerek, bilmesi gerekenleri öğrenmeye çalışarak oy vermeli. Referandumu partizanlıkla karşılarsak bu bizi uçuruma sürükler. Hayır oyları ne AKP’yi iktidardan düşürecek, ne de CHP’yi iktidar yapacaktır. Hayır çıkarsa milletimiz tüm partilere bir mesaj vermiş olacak. Türkiye'nin gerçek sorunlarının tüm partilerce birlikte konuşulmasını ve çözülmesini istiyoruz diyecek. Burada hepimize büyük iş düşüyor” dedi.