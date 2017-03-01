CHP'li vekil Hürriyet’e önemli görev!

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretleri başladı

Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlık Divan Kâtibi seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretleri başladı. Kocaeli 22. Dönem Milletvekili ve İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sefa Sirmen, CHP İzmit ilçe eski Başkanı Selman Yıldırım ile İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Parti Komitesi Üyeleri birlikte, geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi olarak seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Misafirleriyle tek tek ilgilenen Milletvekili Hürriyet, kendisini ziyaret eden Kocaeli 22. Dönem Milletvekili ve İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sefa Sirmen, CHP İzmit ilçe eski Başkanı Selman Yıldırım ve İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Parti Komitesi üyeleriyle birlikte meclisi gezdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuştuğu grup toplantısını takip eden CHP’liler daha sonra Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Genel Kurul çalışmalarını da canlı olarak yerinden takip eden CHP’liler mecliste bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.