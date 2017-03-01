  • BIST 88.980
  • Altın 145,414
  • Dolar 3,6273
  • Euro 3,8220
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 12 °C

CHP'li vekil Hürriyet’e önemli görev!

»
CHP'li vekil Hürriyet’e önemli görev!
TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretleri başladı

Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlık Divan Kâtibi seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretleri başladı. Kocaeli 22. Dönem Milletvekili ve İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sefa Sirmen, CHP İzmit ilçe eski Başkanı Selman Yıldırım ile İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Parti Komitesi Üyeleri birlikte, geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi olarak seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

 

CHP MAP’IN TAM GÜN MECLİS TURU

Misafirleriyle tek tek ilgilenen Milletvekili Hürriyet, kendisini ziyaret eden Kocaeli 22. Dönem Milletvekili ve İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sefa Sirmen, CHP İzmit ilçe eski Başkanı Selman Yıldırım ve İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Parti Komitesi üyeleriyle birlikte meclisi gezdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuştuğu grup toplantısını takip eden CHP’liler daha sonra Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Genel Kurul çalışmalarını da canlı olarak yerinden takip eden CHP’liler mecliste bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıbay, Yürüyüş Yolu'na indi bildiri dağıttı28 Şubat 2017 Salı 15:56
  • Etüt merkezi sahiplerinin feryadı28 Şubat 2017 Salı 15:01
  • Aydın Ünlü: KOÜ'yü kaşımaya devam edecekler28 Şubat 2017 Salı 14:42
  • Göndere çekilen Kürdistan bayrağına ilginç tepki!28 Şubat 2017 Salı 14:31
  • CHP referandum logosunu belirledi28 Şubat 2017 Salı 13:26
  • Bakan Işık: Askerin tek bir görevi vardır o da...28 Şubat 2017 Salı 12:25
  • BAŞSİAD, ağır misafirlerini ağırladı28 Şubat 2017 Salı 11:27
  • Tahsin Tarhan, yerli otomobil çalışmalarını inceledi28 Şubat 2017 Salı 10:50
  • MHP’liler Körfez’de toplandı28 Şubat 2017 Salı 06:00
  • 20 yıl önce bugün, tarih neleri yazmıştı?28 Şubat 2017 Salı 02:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim