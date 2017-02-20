CHP’li vekillerden ahlaksız kitaplara ortak tepki

CHP’li Milletvekilleri Akif Ekici, Mehmet Gökdağ ve Fatma Kaplan Hürriyet, Şahinbey Belediyesi tarafından yeni evlenen çiftlere dağıtılan çağdışı kitaplar için harekete geçti

AKP'li Gaziantep Şahinbey Belediyesinin yeni evlenen çiftlere dağıttığı kitaplar CHP’li Milletvekilleri tarafından mecliste gündeme getirildi. Gaziantep Milletvekilleri Akif Ekici ve Mehmet Gökdağ ile Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, belediye tarafından dağıtılan kitapların araştırılmasını isterken, Başbakan Yıldırım’dan kitapların hangi kriterlere göre ve kim tarafından belirlendiğinin, bu kitaplar için ne kadarlık harcama yapıldığının açıklanmasını istedi.

EKİCİ, GÖKDAĞ VE HÜRRİYET’TEN TEPKİ

Bir süre önce Kütahya Belediyesi ve Denizli Pamukkale Belediyeleri tarafından dağıtılan ‘Evlilik ve Aile Hayatı’ ve ‘Evlilik ve Mahremiyetleri’ kitaplarında yer alan ve kadını ikinci sınıf vatandaş olarak gösteren kitaplar gündeme gelmiş, kamuoyundan tepki toplamıştı. Kadına şiddeti meşrulaştıran ve yine AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan Aile Saadeti ile Kadın ve Aile İlmihali isimli iki kitap daha ortaya çıktı. Aile içerisinde erkeğin eşini nasıl dövmesi gerektiği anlatılan kitaplara tepki de gecikmedi. CHP Gaziantep Milletvekilleri Akif Ekici ve Mehmet Gökdağ ile Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet konuyu meclis gündemine soru ve araştırma önergesi ile taşıdı.

“FUHUŞ KAPISI BAKIŞLA ARALANIR”

Söz konunu kitaplar hakkında Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, ‘Aile Saadeti’ isimli kitapta, kadının dövülebileceği görüşünün savunulduğunu, ‘Kadın ve Aile İlmihali’ isimli kitapta ise ‘Fuhuş kapısı önce bakışla aralanır’ sözlerine yer verildiğini, televizyonun bir ‘uyuşturucu’ olarak nitelendirildiğini dile getirdi. Kitapların, Türk Medeni Kanununa aykırı görüş ve fiilleri savunduğu, kadına şiddeti özendirdiğini savunduğunu söyleyen Milletvekili Ekici, kitapta açık bir şekilde kadına şiddet uygulanmasının, dinen de caiz ve meşru olduğunun savunulduğuna işaret etti.

BAŞBAKAN YILDIRIM’A SORULAR

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin Başbakan Binali Yıldırım’a kitapla ilgili şu soruları sordu;

-Şahinbey Belediyesi’nin yeni evlenen çiftlere hediye ettiği kitaplar kimler tarafından, hangi kriterlere göre seçilmektedir? Bu kriterler arasında Anayasa, ilgili kanunlara ve dinimize uygunluk, vatandaşta yaratacağı algı, toplumsal sonuçlar var mıdır?

- Muhammed Saki Erol adındaki kişiye ait ‘Aile Saadeti’ ile Mehmet Paksu adlı şahsa ait "Kadın ve Aile İlmihali" isimli kitapların seçilme gerekçeleri nelerdir?

- Şahinbey Belediyesi, Aile Saadeti ile Kadın ve Aile İlmihali isimli kitaptan kaç adet temin etmiş ve kaç adedini dağıtmıştır? Bu kitapların Belediye’ye maliyeti nedir?

- Söz konusu kitapları alan ve dağıtan başka belediyeler ya da kamu kurumları var mıdır? Var ise belediye/kurumların isimleri, satın alınma adedi ve dağıtılma sayısı nedir?

- Söz konusu kitapların halka dağıtımına karar verenler (Belediye Başkanı dâhil) ailelerindeki kadınlarla ilişkilerini bu kitaplarda yer aldığı gibi mi kurup yürütmektedirler?

- Kadına dayağı meşrulaştıran, kadını toplumda ikinciliğe iten sözde kitapların devlet eliyle halka dağıtılması, bu sakıncalı ve gerici görüşlerin yaygınlaştırılması ile tasavvur edilen toplum düzeni nedir?

‘AİLE SAADETİNİ’ BOZACAK KİTAPLAR

CHP Gaziantep Milletvekilleri Akif Ekici ve Mehmet Gökdağ ile Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet; Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan Aile Saadeti ve Kadın-Aile İlmihali isimli kitapların Türk aile yapısında yarattığı dejenerasyonun tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve yarattığı tahribatın belirlenebilmesi için mecliste kurulacak komisyon tarafından araştırılmasını istedi. Erkeklerin eşlerine şiddet uygulamasına meşrulaştıran kitaplar hakkında açıklamada bulunan Milletvekilleri, “Bu kitaplar dayağı biri zulüm diğerini lazım olarak nitelemektedir. ‘Lazım olan dayak ilaçtır’ deme cüretini gösteren kitapların aile içerisinde saadeti sağlamak yerine şiddeti körüklediği açıkça görülmektedir. Bu konunun mecliste açılacak olan araştırma komisyonu ile ele alınması zarurettir” dedi.