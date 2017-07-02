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CHP’liler Eşme’de bekliyor

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CHP’liler Eşme’de bekliyor
CHP’de ‘Adalet Yürüyüşü’nde 19. gününde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam saat 17.00 sularında ilimiz sınırlarına girmesi bekleniyor.

Partililer Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için Eşme’deki Kocaeli-Sakarya sınırına akın ediyor. İzmit Perşembe Pazarı alanında toplanan kalabalık kaldırılan otobüslerle Eşme’ye doğru yola çıktı. Karşılama alanına ulaşan CHP’liler burada kurulan çadırlar ve gölgelik alanlarda güneşten korunuyorlar.

 

SU İKRAMINDA BULUNDU

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kente gelişinde karşılamaya hazırlanan CHP Kocaeli örgütlerine farklı kentlerden de destek veriliyor. Komşu vilayetlerden olan ve il belediyesinin başında CHP’li bir başkanın yer aldığı Yalova Belediyesi, CHP’lilere ulaşımda destek sağlıyor. Öte yandan İstanbul Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir ve Avcılar ile Ankara’nın Çankaya, İzmir’in Konak, Manisa ve Mersin’den bazı yerel yönetimler yol boyunca CHP’lilere su ikramında bulundu.

http://www.kocaeligazetesi.com.tr/adalet-yuruyusu-505g.htm

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