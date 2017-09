CHP’liler soruyor;“Çalışınca Oluyor” dedikleri bu mudur?

Mesut Akbulut

CHP Kocaeli Çevre ve Sağlık Komisyonu, zaman zamsan ilimizdeki çevre sorunlarını dile getirir… Önerilerini sunar…

Komisyon, önceki gün İzmit Marina ve Balıkçı Barınağını inceledi.

CHP Kocaeli Çevre ve Sağlık Komisyonu adına Diş Hekimi Müzeyyen Topçu Tan, İzmit Marina ve Balıkçı Barınağı’nda yaptıkları incelemeyi, görüş ve önerilerini bizimle paylaştı.

Tan’ın görüş ve önerilerini birlikte okuyalım; “Geçtiğimiz günlerde CHP Kocaeli Çevre ve Sağlık Komisyonu olarak, Avrupa kenti İzmit’in, Marina ve balıkçı barınağını inceledik. Marinaya ve balıkçı barınağına varabilmek için Mimar Sinan Üst Geçidi’nden karşıya geçtik. Deniz dolgusu yapılarak elde edilen şehiriçi otopark sorununu tam olmasa da geçici çözüm getiren otoparkı aşıp, deniz kıyısındaki kafeleri geçerek Marina’ya vardık.

KIYIYA VURMUŞ ÇÖPLER

Marinaya girerken, diğer kentlerde yaşanan duygunun aksine birden bire Beyoğlu'ndan çıkıp 50 yıl öncesi İstanbul’un kenar mahallelerinden birindeymişsiniz hissine kapılıyorsunuz. Zira yapıldığı günden bu yana bakım ve tamir görmemiş yollar, hemen girişte, kenarda denizin üzerinde yüzen ve kıyıya vurmuş çöpler, Belediyenin ne kadar ilgisiz olduğunun adeta kanıtı. “Çalışınca oluyor” dedikleri bu mudur?

DENİÇ ÇOK KİRLİ GÖZÜKÜYOR!

Deniz kenarına vuran ölü denizanaları ve envai çeşit çöp çok çirkin görüntü sergiliyor. Çöpler, büyük ihtimalle gemilerden kıyıya vuran sintine atıkları ancak belediyenin denizdeki gemi ve tekneleri denetleyen bir uçağı olmasına rağmen bu uçağın atıkları atanları tespit etmemesi manidar! Deniz o kadar kirli görünüyor ki, sahile vuran denizanalarının ölmesi gayet normal. Bu arada burnumuzu tıkamamıza neden olacak kadar pis bir koku da cabası...

MANZARA ÇOK VAHİM!

İlgisiz ve bakımsız olan marinada konuştuğumuz esnaflar da durumdan oldukça şikayetçiler. Bakımsız olan Marinadan sonra Balıkçı barınağının manzarası daha da vahim! Çekek yerleri daraltılmış, daha fazla yer çıkartmak için kayıklar sıkış tepiş bir halde. Yine bakımsız derme çatma mezbelelik bir görüntü. İstenmeyen üvey evlat oldukları her halinden belli olan ve bu her defasında analıkları tarafından başlarına kakılan öksüz çocuklar gibi...

BAŞKAN’IN GAREZİ Mİ VAR?

Güzelim alanı derbeder bir biçimde kalmaya mahkum eden belediye, buraya da bir çivi dahi çakmamış hiç bir iyileştirme ve düzenleme yapmamış. Bugüne kadar vermedikleri elektrik ve suyu orada tekne bağlayan hatırlı kişilerin almaya başlaması söz konusu olunca herkese vermek zorunda kalmışlar. Tuvalet yok, kayıkçılara bıraksalar onlar yapacak ama onlara da izin verilmiyormuş…Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun buradaki esnaf ve balıkçılara bir garezi mi var acaba?

UYDURUK BARAKALAR!

Kayıkçı ve balıkçılar kendi imkanlarıyla yaptıkları uyduruk malzeme dolapları ve uyduruk barakalarla zaman öldürüyor. Eğer çit çekmemiş olsalar, tamamen güvenliksiz bir yer olan barınaklar ve kayıklar sarhoşların, serkeşlerin yatakhanesi haline gelebilir. Burası en kısa zamanda mezbelelik olmaktan bir an önce kurtarılmalıdır.

DENİZLE BAĞLANTININ KESİLMESİ

İzmit'in tarihinde yeri olan bu barınak İzmit'le özdeşleşmiştir aslında. Eskiden aileler kayık kiralar ve sefa yaparlardı. Sanki şimdi kimse gelmesin diye kayıkçılar mağdur ediliyor, düzenleme ve hizmet yapılmadan kaderlerine terk ediliyor. Bir tuvalet dahi yapmadığı barınakların 500 metre ilerisine yandaşlara verdiği kafeler ışıl ışıl göz alıcı renkleriyle para basarken, vatandaşın denizle bağlantısını kesen zihniyet, kıyıda dolaşarak hava almasını, balık tutmasını yani para ödemeden oradan faydalanmasını engelliyor. Şirin, güzel barınaklarla denizle kentin buluşması denizin tam anlamıyla kent hayatının içinde olması çok büyük farklılıklar yaratacakken, sanki marifetmiş gibi kentten denizi koparıyorlar.

YANDAŞLARA RANT ALANLARI!

CHP Kocaeli Çevre ve Sağlık Komisyonu olarak yetkililere sesleniyoruz:

Marina ve Balıkçı barınağı modernize edilmeli, fırtınadan korunmak için mendirek yapılmalı, kente yakışır bir şekilde donatılmalı, balıkçı, kayıkçı, esnaf mağdur edilmeden vatandaşların gelebileceği, denizle buluşabileceği Avrupa Kenti İzmit’e yakışır bir hale getirilmelidir.

Tabii bu düzenlemeler yapılırken, yandaşlara rant alanı yaratmaya çalışmadan, halkın ve esnafın çıkarlarına uygun davranılmalıdır. Hatta siz yapmayın bırakın onlar yapsınlar, siz altyapısını onların istedikleri gibi yapın yeter. İzmitli denizle buluşmalıdır, engel olmayın hatta bir esnafın dediği gibi gölge etmeyin yeter! Kamuoyuna saygılarımızla”

BÜYÜKŞEHİR CEVAP VERECEK Mİ?

CHP Kocaeli Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun görüş ve önerilerini yukarıda okudunuz…

Marina’nın ve Balıkçı barınaklarının disipline edilmesi görüşüne ben de katılıyorum…

Bakalım Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili CHP Kocaeli Çevre ve Sağlık Komisyonu’na bir cevap verecek mi?

Gaziler Günü

Dün Gaziler Günü idi Peki Gaziler Günü’nün nereden geldiğini biliyor musunuz? İşte cevabı; 19 Eylül tarihi, Atatürk’e 1921 yılında Mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verildiği gündür. Bu nedenle, yurdumuzda her yıl 19 Eylül "Gaziler Günü" resmi olarak kutlanmaktadır. Aynı gün diğer bir deyimle "Kahramanlık Günü" olarak da kutlanmaktadır. Yerel kurtuluş günleri de gazilerimiz ve kahramanlarımız için birer anma günüdür. Şehitlerimizin ruhlarını huzurlu kılmamız için, savaş arkadaşları gazilerimizi hak ettikleri değeri vererek, onları her yerde ve her zaman onurlandırmalıyız.

İzmit’te dört organizasyon

Tarımsal Ürünler Festivali, Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri, Vadi İzmit temel atma ile Gölkay’daki Wakeboard Türkiye Şampiyonası, gerçekten de büyük organizasyonlar. Yetkililer iki günde gerçekleşen 4 önemli etkinlikte gerek ses ve ışık düzeni, gerekse vatandaşların etkinlikleri rahat bir şekilde takip edebilmeleri için tribün kurma hizmetlerini sorunsuz şekilde yaptıklarını söylediler. Açıkçası organizasyonlarla ilgili bize herhangi bir şikayet gelmedi.