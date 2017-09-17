CHP’liler tek listeli seçimle 47 delege belirledi

Kongre sürecinin ilk ayağı olan CHP İzmit İlçe Örgütü delege seçimleri dün de devam etti. 9 mahallede gerçekleşen seçimler gün boyunca tüm mahallelerde tek listeyle yapıldı. Seçimlerde toplam 47 delege belirlendi.

Kongre sürecinin ilk ayağı olan CHP İzmit İlçe Örgütü delege seçimleri dün de devam etti. Mehmet Ümit Küçükkaya'nın başkanlığında gerçekleşen seçimlerde Kadıköy, Körfez, Sanayi, Ayazma, Tepeköy, Akmeşe Atatürk, Akmeşe Cumhuriyet, Akpınar ve Kabaoğlu mahalleleri sandık başına gitti. 9 mahallede gerçekleşen seçimler gün boyunca tüm mahallelerde tek listeyle yapıldı. Bir tek Kabaoğlu mahallesinde ikinci liste çıktı fakat delege seçimleri başlamadan önce üyeler tekrar bir araya geldi ve ortak bir liste çıkarma kararı aldı. Gerçekleşen seçimlerde toplam 47 delege belirlendi.

ZABITAN’IN SEÇİMLERİ YENİDEN YAPILDI

Dün sabah saatlerinde yapılan Zabıtan mahallesi delege seçimlerine CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür itiraz etmişti. İtirazların ve seçimde çoğunluk sağlanamadığı için Zabıtan mahallesinin delege seçimleri aynı gün içinde yeniden yapıldı. 94 kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimde katılım tam oldu.

BAŞKAN İTİRAZ ETMİŞTİ

İzmit İlçe Başkanlığına itiraz dilekçesi yazan Pekyörür, “ Zabıtan Mahallesi delege seçiminde seçilen delegenin yaş ortalamasının 67 ve 81 olması. Genç, kadın ve delege yazılımının adil olmadığı. Delegelerin sadece mahallenin tek bölgesinden yazılması. Delegasyonu mahalle temsilcisinin yapmamasından dolayı bu seçimin adaletli olmadığı için seçimin iptaline gereğinin yapılmasına arz ederim” dedi.

KABAOĞLU ÇİFT LİSTEYDİ

Gün boyunca tüm mahallelerde delege seçimleri tek listeyle yapıldı. Bir tek Kabaoğlu mahallesinde ikinci liste çıktı. Fakat delege seçimleri başlamadan önce üyeler tekrar bir araya geldi ve ortak bir liste çıkarma kararı aldı. Selin BECER

KABAOĞLU MAHALLESİ

İlçe Delegeleri: Cumhur Cevdet Kesemenli, Kaplan Köysu ve İlhan Atmaca.

Önseçim delegeleri: Güven Köysu, Talha Tunahan Kesemenli, Mithat Fırat Özer, Ergün Köysu, Ödül Köklü, İzel Işık ve Ömer Kaan Önal.

AKPINAR MAHALLESİ

İlçe delegeleri: İlhan Gürbüz, Kemal Yıldırım, Hüseyin Gönülalan ve Metin Özden.

Önseçim delegeleri: Necin Gölge, Gölsek Kon, Erdoğan Yörüer, Saniye Yılmaz, Nermin Gürbüz, Ayşegül Azizoğlu, Gülsevim Akyol, Mustafa Tunç, Metin Yıldız, Temel Eyüboğlu, Erdoğan Bayrak, Hakan Büyük ve Kemal Yıldız.

İşte mahallelerin delege listeleri:

ZABITAN MAHALLESİ

İlçe Delegeleri: Koç Ali Aydemir, Kamil Duymuş, Nurdoğan İnce, Perihan Göksu, Cenk Zoralioğlu

Önseçim Delegeleri: Osman Ender Ertürk, Hasan Demirtaş, Ali Birçok, Halil Suat Enser, Arzu Başer, Süleyman Eker, Kemal Yüksel, Abidin Ötkün, Oğuzhan Mola, Gökhan İnce, Pınar Meydan, Hakkı Kotuk, M. Hülya Atalay, Atilla Gür, Hüseyin Başak.

KÖRFEZ MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegesi: Ahmet Hozar, Ali Alkan, M. Utku Birinci, Mahir Terktaş, Metin Kaya, Semih Kargı, Çiğdem Şahiner.

Önseçim Delegeleri: Nalan Hızar, Yakup Temel, Serkan Dilber, Güner Bütün, Sevgi Sütün, Ünal Kargı, Hakan Cengiz, Şaban Sarı, Tamer Akman, Can Karakaya, Hasan Top, Burhan Bayraktar, Seyhan Turhan, Celil Soydaş, Kenan Diler, Recai Bayraktar, Zeki Çakır, Hasan Demir, Rıfat Yılmaz Yoldadurmaz, Nazım Hacıoğlu, Murat Kaya, Hüseyin Kaya, Ayhan Köse, Tevfik Savaş Öztürk.

SANAYİ MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegesi: İsmet Şimşek

Önseçim Delege Listesi: Kemal Akbıyık, Erbay Ömen, Nurdan Şimşek, Fırat Çelenkli.

AYAZMA MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegeleri: Yener Erdem, Şerif Kılıçkara, Fikri Zanbak, Selma Kaymaslı, Birgül Gök, Şükran Misket

Önseçim Delegeleri: Semih Sevgi, Gültekin Misket, Mustafa Kurtulget, Abdi Soydan, Fatma Çil, Ramiz Demircioğlu, Mazlum Sevim, Mehmet Kaymaslı, Hasip Gök, Hikmet Çil, Nihat Elyıldırım, Ülker Zanbak, Emirhan Balimre, Hüseyin Bayraktar, Gürkan Erol, Akın Yazıcı, Hüseyin İncesu, Serdar İncesu, Nihat Kızılcan, Onur Kılıç, Deniz Özkan

TEPEKÖY MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegeleri: Demet Özgün Karaman, Zeliha Özer, Sadık Yıldız, Rıza Turgut, Fahri Kocakaplan, Recep Mete Toksöyle, Osman Erdem

Önseçim Delegeleri: Önder Karaman, Hüseyin Tolga Akkoç, Haşim Çiçek, Mustafa Dokuz, Fikri Demirdaş, Samim Aldemir, Hulusi Arısal, Bülent Aslantaş, Zuhal Çamlıca, Oktay Birol, Murat Erdem, Bahadır Solmaz, Özcan Mümin Gümüşgöz, Erdal Kahraman, Atilla Hor, Cevat Kaymaslı, Erkan Acar, Ahmet Özcan, Hızır Yılmaz, Murat İnce, Erdal Yasavur, Gazi Mutlu, Sıtkı Örengül, Yakup Özer, Tacettin Yener

AKMEŞE CUMHURİYET MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegeleri: Emrah Efe, Halil Akdağ

Önseçim Delegeleri: Hüseyin Kozluca, Nurdoğan Yayar, Ahmet Eşsiz, Erol Özkan, Sami Engin

AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegeleri: Turgut Kocacık

Önseçim Delegeleri: Hasan İsen, Sedat Ercan, Zeynep Erkan, Süreyya Erdem

KADIKÖY MAHALLESİ

İlçe Kongre Delegeleri: Pınar Albeni, Cemal Polat, Bülent Sevgi, Selçuk Bilgili, Suat Çerter, Bekir Dülger, Ayhan Pamuk, Sadık Aşkın, Mesut Özdenkaya, Yusuf Erenkaya, Erol Çalım