CHP'nin halk kahramanına halktan olumsuz yorumlar...

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya tarafından 15 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesinde hazırladığı “Hayırettin” çalışması partililer tarafından beğenilmedi.

İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya tarafından düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanan referandumun hayır kampanyasının çalışması olan “Hayırettin” CHP’liler tarafından beğenilmedi. Haberin yerel basın da yer alması sonrasında Cumhuriyet Gazetesi tarafından da yapıldı. Gazetenin sosyal medya da yer alması sonrasında CHP’liler tarafından da tepkiler geldi. Haberin altına yapılan yorumlarda “Hayırettin” karakteri beğenilmedi. Serkan BORLAK