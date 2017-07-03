CHP'nin pankartı bir kez daha söküldü...

CHP'nin Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için astığı pankartı söküldü!

Yürüyüşün bugünkü Kocaeli etabı akşam saatlerine doğru İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde noktalanması bekleniyor. İzmit'te yaklaştıkça da hareketlilik artıyor. CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu çeşitli pankartlarla karşılamaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi de İzmit'e 5 kilometre kala bir köprüye asılan pankart. CHP Gençlik Kollarının astığı pankart kimliği belirsiz kişilerce söküldü. Sosyal medyadan duyurulan bu durum partililerce tepkiyle karşılandı.

"KORKMAYIN LA BİZİZ"

Sökülen pankartı tekrardan yerine asarken görülen CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal ve beraberindeki partililerden Mustaf Can Tekoğlu isimli kullanıcının paylaştığı görüntülerde "Pankartımızı bir kez daha sökmüşler. Biz bir kez daha astık. Korkmayın la biziz, Adalet yürüyüşçüleri" ifadeleri kullandı.