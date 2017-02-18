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CHP'nin referandum kuruluna 6 isim

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CHP'nin referandum kuruluna 6 isim
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 6 kişiden oluşan İl Referandum Koordinasyon Kurulu’nu kamuoyuna tanıtırken “Ben arkadaşlarıma sonsuz derecede güveniyorum, hayırlar getirmesini diliyorum” dedi

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Referandum Koordinasyon Kurulu’nu kamuoyuna tanıttı. 6 kişiden oluşan kurulda Bozkurt Uslu, Erdem Arcan, Hamiyet Göksu, Hatip Tekin, Hüseyin Erol ve Sefa Sözer yer alıyor. İl binasında düzenlenen toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Ben arkadaşlarıma sonsuz derecede güveniyorum. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Hayırlar getirsin diyorum” dedi.

 

HERKES BAĞIMSIZ ÇALIŞACAK

Sarıbay, “İl Referandum Koordinasyon Kurulunu tanıtmak istedik. Arkadaşlarımız burada görev alacak. Partimizin her türlü seçim çalışmalarında başarılı olmuş kendilerini kanıtlamış arkadaşlarımızla çalışacağız. Toplamda 6 kişiden oluşuyor. Hepsi bağımsız çalışacak. Aralarında bir başkan da belirlerler. İl ile aradaki koordinasyonu sağlayacak isim ise Selim Yıldız olacak” dedi.

 

KÖYLERE AĞIRLIK VERMELİYİZ

Sarıbay devamında “Referanduma gittiğimiz bir dönemde kurulun ne yapacağı önemli. Bizim arkadaşlarımızdan beklediğimiz öncelikle referandum çalışmalarında yol gösterecekler. Bir ekip kurulacak. Bizim esas koordineli çalışmamız gereken yerler köylerimiz. Köylerde biraz zayıf olduğumuz için köylerimize önem vermemiz lazım. Birkaç kişilik ekipleri oraya yönlendirmemiz lazım. Ben arkadaşlarıma sonsuz derecede güveniyorum. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Hayırlar getirsin diyorum” şeklinde konuştu.

 

EN GEÇ 8 MART’TA AÇACAĞIZ

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıbay, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun henüz Kocaeli’de miting çalışması yok. Ancak yeni il binamızın açılışını yapacağız. 25’inden sonra eşyalarımız geliyor. Eğer 28 Şubat’ta açamazsak 8 Mart’ta açılışını yaparız. İlçe koordinasyon kurulları da kuruldu. Buradaki arkadaşlarımız ilçelerle de irtibat halinde olacaklar” diyerek konuşmasını tamamladı. Serkan BORLAK

 

İŞTE KURULDA YER ALAN İSİMLER

Bozkurt Uslu, Erdem Arcan, Hamiyet Göksu, Hatip Tekin, Hüseyin Erol, Sefa Sözer. 

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