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CHP'nin yeni il binası böyle olacak

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CHP'nin yeni il binası böyle olacak
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yeni il binasının inşaatını gezerek bir takım incelemelerde bulundu. İnşaatın son aşamaya geldiğini söyleyen Sarıbay, “Cuma günü yapılacak olan son temizliğin ardından 8 Mart’ta açılışa hazır hale gelecek” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2016 ortalarında İzmit Fethiye Caddesi, Feridun Özbay Sokak’ta 755 bin TL’ye mal ettiği 2 katlı yeni il binasında çalışmalar sona ermek üzere. İl Başkanı Cengiz Sarıbay’da, dün öğlen saatlerinde yeni il binasının inşaatını gezerek bir takım incelemelerde bulundu. Yeni il binasının son halini çok beğenen Sarıbay, önümüzdeki Salı günü tüm eşyaların komple monte edileceğini ve Cuma günü yapılacak olan son temizliğin ardından binanın 8 Mart’ta ki açılışa hazır hale geleceğini söyledi.

 

“BİRİMLERİN ÖZEL ALANI OLACAK”

Projeye İl Başkan Yardımcısı Özgür Harun Yıldızlı’nın katkılarının büyük olduğunu söyleyen Sarıbay, alan olarak çok büyük ve önemli bir yeri partiye kazandırdıklarını ekledi. Sarıbay, “Kocaeli’ye çok önemli bir il binası kazandırdık. Çalışmalar artık son aşamaya geldi. Her birimin kendine özel yeri ve alanı olacak. Tüm bunlara ek olarak 100 kişilik büyük bir toplantı salonu da olacak. Artık toplantılarımızı daha rahat bir şekilde gerçekleştireceğiz” dedi. Selin BECER

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