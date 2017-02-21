CHP’nin yüzde 81.7 “Evet” diyecek

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü “CHP tabanın yüzde 81.7 yeni anayasaya evet diyecektir. Yüzde 5.3’lük kesim de kararsızdır. Geri kalanda Atatürk’ün CHP’lisi değildir, marjinaldir” açıklamasında bulundu

16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesinde MHP İl Başkanlığı Alikahya’dan stat verdi. Referandum startı öncesinde MHP İzmit İlçe Başkanlığı’nda açıklama yapıldı. İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz “16 Nisan’da yapılacak olan referandumda MHP İzmit İlçe SKM Başkanlığı’na Oğuzhan Gökmen’i atadık. Başarılı çalışma yapacağına eminim. Referanduma kadar sahalarda olacağız. Bugünden itibaren start veriyoruz. Neden evet dediğimizi, niçin evet dediğimizi herkese anlatacağız” dedi.

GÖKMEN İLÇE SKM BAŞKANI OLDU

MHP İzmit İlçe SKM Başkanı Oğuzhan Gökmen “Referandum öncesinde İzmit İlçe SKM Başkanlığı görevine getirildim. Ülkücü hareket ve teşkilatımız ile bağı olmayanlar, mevki ve makam uğruna liderimizi karalayanlar, teşkilat kurallarına bağlı kalmayanlar bu süreçte ve bundan sonra ki süreçte bizler için hükümsüzdür. Hem referandum sürecinde hemde MHP’nin iktidara yürüyüş sürecinde kendilerinin bizim için hiçbir hükmü yoktur” açıklamasında bulundu.

TÜM TÜRKİYE GÖRECEK

İlçe SKM Başkanı Gökmen’in ardında söz alan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü “MHP güçlü bir teşkilattır. Bu gücümüzü referandum sürecinde sahada göstereceğiz. İktidara yakın bir siyasi parti olmanın Türkiye’yi kurtaran, ülkeyi ayakta tutan siyasi partinin neferleri olmanın gururunu teşkilatımız yaşamaktadır. Bugün ülkemizin çimentosunun MHP olduğu görülmektedir. Referandum sürecinde neden evet dediğimizi, evet dediğimizin ne kadar halı olduğumuzu tüm Türkiye görecektir” dedi.

RANT DEVŞİRENLERİN

MHP teşkilatlarına çıkmayanlar, teşkilat başkanlarını tanımayanlar ama uzun zamandır ben MHP’liyim diyerek MHP üzerinden rant devşirmeye çalışanların hiçbir hükmü yoktur diyen İl Başkanı Ünlü “Kamuoyunun, basının, MHP’liyim diyerek teşkilat içerisinde görev almayanların, okullarda, sandıklarda görev almayanların kamuoyunda söyledikleri sözlerin hiçbir anlamı yoktur. Bu süreçte sadece teşkilat başkan ve yöneticilerinin söylemleri muteberdir” açıklamasında bulundu.

VATANDAŞLARIMIZ DİKKAT ETSİN

MHP kurumsal bir siyasi partidir diyen Ünlü “Bütün teşkilatımızla birlikte sahada olacağız. Vatandaşlarımız bizim söylemlerimize dikkat etsinler. Bizim söylemlerimiz Genel Başkanımız Bahçeli ve genel merkezin söylemleridir. Genel merkez ne söylerse mahalle başkanımıza kadar herkes aynı şeyi söyleyecektir. Bizler aynı rüyayı gören aynı sevdayı paylaşan MHP’nin neferleriyiz. Bugün itibariyle planlamalarımız yapılmıştır. Kimin nerede çalışacağı bellidir. Referanduma ne kadar ciddi hazırlandığımızı tüm Kocaeli’ye göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

2010 YILINA BAKSINLAR

Kocaeli bizi beklesin diyen İl Başkanı Ünlü “Her eve gideceğiz. Herkesin kapısını çalacağız. Hiçbir kapıdan da inanıyorum ki geri döndürülmeyeceğiz. MHP’yi Kocaeli bağrına basacaktır. Ülkücülerin hafızası güçlüdür. Eylül 2010’da yapılan referandum da yapılan referandumda MHP Genel Başkanı Bahçeli ve teşkilatlarının “hayır” dediğinde niçin hayır dediğimizi süreci nasıl etkilediğini anlattığımızda “evet” diyenler kimse o gün bize rağmen türkücüler, bağımsız türkücülerinden tutunda yetmez ama evetçilerine kadar evet diyen kimse, yıl 2017 yeni anayasa referandumu MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşkilatları evet dediği halde o gün evet diyenler bugün hayır demektedirler” şeklinde konuştu.

KİMSE APTAL DEĞİLDİR

Bugün baktığınız zaman bunlar kim Nazım Hikmet Spor salonunda toplanan kimler diyen Ünlü “30 yıldır teşkilatlara çıkmayan, MHP’nin son seçim çalışmalarının hiçbirine katılmayanlar, MHP’nin mirasını yıllarca kullanmış olanlar bugün hayır için yollara düşmüşlerdir. MHP’de değişim olsun diyen kimse, tarlalarda, otel lobilerinde kongre yapmak isteyen kimse bugün antiDevlet Bahçeli’cilik mantığı ile Ankara’da hayır demektedirler. Kendilerini ülkücü camia olarak göstermek istemektedirler. Kimse aptal değildir. Bizler ne olduğunu biliyoruz” dedi.

FARKLI GÖRÜŞ YOKTUR

Kimin ne olduğunu niçin hayır dediğini çok iyi biliyoruz diyen İl Başkanı Ünlü “Muteber olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, genel merkezin söylemleridir. 170 bin bandına çıkan bir Kocaeli teşkilatı vardır. Bana biri çıkıp da göstersin MHP içerisinde yönetim kadrosunda olup da teşkilatına aykırı görüş belirten bir tane izim yoktur. O isimler teşkilatta barındırılmayacaktır. Onun için Kocaeli teşkilatları gözünü ve kulağını genel merkezine dönmüştür. Başkalarının söylemleri bizden değildir. Başkalarının yorumu bizim için hükümsüzdür. Onların söylemelerinin hiçbir hükmü yoktur” açıklamasında bulundu.

MİRASIMIZI YEDİRMEYECEĞİZ

Bugün bu teşkilatta hükmü olmayanların, sokakta da hükümlerinin olmadığını kamuoyu bilmelidir diyen İl Başkanı Ünlü “Bugün gerçek ülkücüler bu yapı etrafından olanlardır. Kimseye mirasımızı yedirmeyeceğiz. Bu emeğin mirasını kimse yiyemeyecek. Bunu ilerleyen günlerde herkes en net şekilde görecektir” dedi.

CHP’NİN YÜZDE 81.7’Sİ EVET DİYECEK

CHP’nin söylemlerine gönderme de bulunan İl Başkanı Ünlü “Milletimiz herşeyin farkındadır. Biz ülkücüler her zaman devletimizin yanında olduğu sürece kimse ülkede kaos, iç savaş çıkartamayacağını herkes bilmektedir. Bu bilgi tescillenmiştir. Biz devletimizin yanında olduğumuz sürece kimsenin kaos beklentisi, kimsenin iç savaş beklentisi olmasın. CHP tarafından MHP tabanının yüzde 80 hayır demektedir diyorlar. Bende diyorum ki CHP tabanın yüzde 81.7 yeni anayasaya evet diyecektir. Yüzde 5.3’lük kesim de kararsızdır. Geri kalanda Atatürk’ün CHP’lisi değildir, marjinaldır. Özgür Özel, MHP tabanının yüzde 80 hayır diyecek, bunu neye dayanarak diyorsa bende ona dayanarak söylüyorum. CHP’nin yorumları iktidar partisi ve MHP’yi bağlamaz. MHP’nn görüşünü genel başkanımız ve genel merkez tarafından söylenir. Birde saatlerce televizyonlarda alt yazı geçirtiyorlar. Kimin kiminle ne kadar bağlantısının olduğunu göstergesidir. Bu abesle iştigaldir” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK