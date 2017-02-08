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CIA Başkanından sürpriz ziyaret

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CIA Başkanından sürpriz ziyaret
CIA Başkanı Mike Pompeo, yarın Türkiye’ye gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce CIA başkanlığına atadığı Pompeo, ilk yurt dışı ziyaretini Ankara'ya gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında, PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerinin Türk yetkililerle istişare edileceği bilgisi edinildi.

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