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Çiçek bahane 3 puan şahane!

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Çiçek bahane 3 puan şahane!
Kocaelispor bugün, çarşamba mesaisinde Manavgatspor’u konuk edecek. Mücadele 13.30’da başlayacak

YÜZÜMÜZ TEKRAR GÜLSÜN

Cumartesi günü Van’dan 2-1’lik mağlubiyet ile eli boş dönen Kocaelispor, hafta içi mesaisinde düşmeme mücadelesi veren Antalya ekibi Manavgatspor’u konuk edecek. İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak. Van yenilgisi sonrası taraftarın yüzü düşerken, bugünkü maçta alınacak galibiyet ile gülmek istiyor.

 

MESUT VE YUSUF YOK

Sancaktepe’nin mağlup, Kızılcabölük, Tekirdağ, Ankara Demir, Çorum, Erzincan ve Bayburt’un berabere bittiği 23. haftada büyük bir fırsatı elinden kaçıran Kocaelispor’da Van Büyükşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören ön libero Mesut Özdemir ve kaleci Yusuf Şenlik dışında eksik futbolcu yok.Final haftalarının yaklaştığı sezonda Yeşil Siyahlılar, Manavgat karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Erdem ÖVÜÇ

 

3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR                                                O    G   B     M     A    Y     P

1

Sancaktepe Belediyespor

22

13

6

3

32

12

45

 

2

Kocaelispor

23

10

9

4

41

24

39

 

3

Altay

23

10

9

4

37

22

39

 

4

Van BBSK

23

10

9

4

24

21

39

 

5

Çorum Belediyespor

23

9

8

6

32

21

35

 

6

Gölcükspor

23

9

8

6

28

24

35

 

7

Kızılcabölükspor

23

8

9

6

24

22

33

 

8

Ankara Demirspor

23

7

11

5

31

27

32

 

9

Bayburt Grup Özel İdare

23

7

9

7

23

22

30

 

10

24 Erzincanspor

23

7

9

7

21

20

30

 

11

Erzin Belediyespor

23

8

6

9

23

32

30

 

12

Tekirdağspor

23

7

8

8

22

28

29

 

13

Karacabey Birlikspor

23

7

5

11

41

38

26

 

14

Kartalspor

23

7

4

12

22

29

25

 

15

Cizre Spor

23

5

9

9

18

31

24

 

16

Kozan Belediyespor

22

5

7

10

22

29

22

 

17

Kütahyaspor

22

5

6

11

24

38

21

 

18

Manavgatspor

22

3

11

8

15

31

20

 

19

Beylerbeyi

22

4

7

11

23

32

19

 

 

 

BUGÜNÜN MAÇLARI

13:00

 

Bayburt Grup

Kütahyaspor

13:30

 

Altay

Erzin Bel

13:30

 

Beylerbeyi

24 Erzincan

13:30

 

Çorum Bel

Cizre Spor

13:30

 

Kartalspor

Van BBSK

13:30

 

Kızılcabölük

Ankara Demir

13:30

 

KOCAELİSPOR

Manavgatspor

13:30

 

Kozan Bel

Tekirdağspor

13:30

 

Sancaktepe Bel

GÖLCÜKSPOR

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