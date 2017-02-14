Çiçek bahane 3 puan şahane!

YÜZÜMÜZ TEKRAR GÜLSÜN
Cumartesi günü Van’dan 2-1’lik mağlubiyet ile eli boş dönen Kocaelispor, hafta içi mesaisinde düşmeme mücadelesi veren Antalya ekibi Manavgatspor’u konuk edecek. İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak. Van yenilgisi sonrası taraftarın yüzü düşerken, bugünkü maçta alınacak galibiyet ile gülmek istiyor.
MESUT VE YUSUF YOK
Sancaktepe’nin mağlup, Kızılcabölük, Tekirdağ, Ankara Demir, Çorum, Erzincan ve Bayburt’un berabere bittiği 23. haftada büyük bir fırsatı elinden kaçıran Kocaelispor’da Van Büyükşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören ön libero Mesut Özdemir ve kaleci Yusuf Şenlik dışında eksik futbolcu yok.Final haftalarının yaklaştığı sezonda Yeşil Siyahlılar, Manavgat karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Erdem ÖVÜÇ
3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Sancaktepe Belediyespor
22
13
6
3
32
12
45
2
Kocaelispor
23
10
9
4
41
24
39
3
Altay
23
10
9
4
37
22
39
4
Van BBSK
23
10
9
4
24
21
39
5
Çorum Belediyespor
23
9
8
6
32
21
35
6
Gölcükspor
23
9
8
6
28
24
35
7
Kızılcabölükspor
23
8
9
6
24
22
33
8
Ankara Demirspor
23
7
11
5
31
27
32
9
Bayburt Grup Özel İdare
23
7
9
7
23
22
30
10
24 Erzincanspor
23
7
9
7
21
20
30
11
Erzin Belediyespor
23
8
6
9
23
32
30
12
Tekirdağspor
23
7
8
8
22
28
29
13
Karacabey Birlikspor
23
7
5
11
41
38
26
14
Kartalspor
23
7
4
12
22
29
25
15
Cizre Spor
23
5
9
9
18
31
24
16
Kozan Belediyespor
22
5
7
10
22
29
22
17
Kütahyaspor
22
5
6
11
24
38
21
18
Manavgatspor
22
3
11
8
15
31
20
19
Beylerbeyi
22
4
7
11
23
32
19
BUGÜNÜN MAÇLARI
13:00
Bayburt Grup
Kütahyaspor
13:30
Altay
Erzin Bel
13:30
Beylerbeyi
24 Erzincan
13:30
Çorum Bel
Cizre Spor
13:30
Kartalspor
Van BBSK
13:30
Kızılcabölük
Ankara Demir
13:30
KOCAELİSPOR
Manavgatspor
13:30
Kozan Bel
Tekirdağspor
13:30
Sancaktepe Bel
GÖLCÜKSPOR