Çiçek bahane 3 puan şahane!

Kocaelispor bugün, çarşamba mesaisinde Manavgatspor’u konuk edecek. Mücadele 13.30’da başlayacak

YÜZÜMÜZ TEKRAR GÜLSÜN

Cumartesi günü Van’dan 2-1’lik mağlubiyet ile eli boş dönen Kocaelispor, hafta içi mesaisinde düşmeme mücadelesi veren Antalya ekibi Manavgatspor’u konuk edecek. İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak. Van yenilgisi sonrası taraftarın yüzü düşerken, bugünkü maçta alınacak galibiyet ile gülmek istiyor.

MESUT VE YUSUF YOK

Sancaktepe’nin mağlup, Kızılcabölük, Tekirdağ, Ankara Demir, Çorum, Erzincan ve Bayburt’un berabere bittiği 23. haftada büyük bir fırsatı elinden kaçıran Kocaelispor’da Van Büyükşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören ön libero Mesut Özdemir ve kaleci Yusuf Şenlik dışında eksik futbolcu yok.Final haftalarının yaklaştığı sezonda Yeşil Siyahlılar, Manavgat karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Erdem ÖVÜÇ

3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Sancaktepe Belediyespor 22 13 6 3 32 12 45 2 Kocaelispor 23 10 9 4 41 24 39 3 Altay 23 10 9 4 37 22 39 4 Van BBSK 23 10 9 4 24 21 39 5 Çorum Belediyespor 23 9 8 6 32 21 35 6 Gölcükspor 23 9 8 6 28 24 35 7 Kızılcabölükspor 23 8 9 6 24 22 33 8 Ankara Demirspor 23 7 11 5 31 27 32 9 Bayburt Grup Özel İdare 23 7 9 7 23 22 30 10 24 Erzincanspor 23 7 9 7 21 20 30 11 Erzin Belediyespor 23 8 6 9 23 32 30 12 Tekirdağspor 23 7 8 8 22 28 29 13 Karacabey Birlikspor 23 7 5 11 41 38 26 14 Kartalspor 23 7 4 12 22 29 25 15 Cizre Spor 23 5 9 9 18 31 24 16 Kozan Belediyespor 22 5 7 10 22 29 22 17 Kütahyaspor 22 5 6 11 24 38 21 18 Manavgatspor 22 3 11 8 15 31 20 19 Beylerbeyi 22 4 7 11 23 32 19

BUGÜNÜN MAÇLARI