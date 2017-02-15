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Çiftlikte yangın çıktı

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Çiftlikte yangın çıktı
Alabalık çiftliğinde gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı

Gölcük Şirinköy Yunusemre Mahallesi Harmanlar mevkisinde Metin Görmüş'e ait alabalık çiftliğinde gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ç itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, büyük bir bölümü ahşap olan iş yerini kısa sürede etkisi altına aldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken yangın nedeniyle çiftliğin tamamı kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfiaye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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