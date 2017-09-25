Cihan Hastanesi 4. yaşını çoşkuyla kutladı

2013 yılında hizmet vermeye başlayan Cihan Hastanesi 4.yaşını çoşkuyla kutlladı.

Cihan Hastanesi 2013 yılında hasta kabulüne başladığı günden itibaren, Kaliteli ve nitelikli çalışmaları sonucunda, çeşitli başarılarla adından söz ettiren ekibiyle 4.yaşını kutladı. Bu güzel, keyifli ve eğlenceli gecede çalışanlar, hekimler, Yönetim Kurulu üyeleri ve Hastane ortaklarıyla birlikte bir kez daha unutulmaz, keyifli anlar yaşadılar. Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Metin Öztürk yaptığı kısa konuşmada, Kurum olarak bugünlere gelmede katkısı olan başta hekimler ve personel olmak üzere herkese teşekkürlerini iletirken, birlikte nice yıllar diledi. Coşkuyla başlayan eğlenceye, Üroloji Uzmanı Doç.Dr. Çetin YEŞİLLİ’nin bağlamasıyla söylediği hareketli türkülerle devam edildi, Yönetim Kurulu Üyelerinin pasta kesmesinin ardından, Cihan Ailesi yorgunluklarını eğlenerek atlattı.