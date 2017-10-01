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Cihan Hastanesi'nde başarılı operasyon

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Cihan Hastanesi'nde başarılı operasyon
Mesane kanseri nedeni ile kanlı idrar yapma, kilo kaybı, halsizlik, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma gibi şikayetleri bulunan 58 yaşındaki Mehmet Aykanat Özel Cihan Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Mesanenin kas tabakası düzeyine kadar ilerlemiş mesane tümörüne gerçekleştirilen Radikal Sistektomi+ üriner diversiyon operasyonu, Mehmet Aykanat'ın sağlık problemlerini giderdi. Başarılı operasyon ile ilgili görüşlerini aktaran Özel Cihan Hastanesi'nde görev yapan Üroloji uzmanı Doç. Dr. Çetin Yeşilli: "İdrar torbası hücrelerinin kontrolsüz olarak çoğalması mesane kanseri olarak adlandırılır. Kadınlara göre erkeklerde 3 kat daha fazla görülen bu hastalığın sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte en önemli sorumlusu sigara kullanımıdır.

 

İDRAR YAPARKEN YANMA

Hastanemize kanlı idrar yapma, kilo kaybı, idrar yaparken yanma gibi şikâyetlerle başvuran hastamıza yapılan USG, Bilgisayarlı tomografi, idrar tetkiki ve sistoskopi incelemeleri neticesinde mesanesinde 6,5x5.5x5 cm çapında tümör tespit ettik. TUR-TM (Kapalı mesane tümörü rezeksiyonu)
yöntemi ile tümörü ancak kısmen kazıyarak çıkarabildik. Daha sonra patoloji raporu mesanenin tüm duvarlarında mesane kas tabakasına kadar ilerlemiş yüksek dereceli mesane tümörü olarak geldi. Bunun üzerine hastamıza Radikal sistoprostatektomi+üriner diversiyon operasyonu yaptık. 5 saat süren operasyon sonucunda mesaneyi çıkarttık.

 

TEŞEKKÜR ETTİLER

İdrar kanallarını karına 20cm.lik bağısak parçası yardımı ile bağladık. Böylece idrarın karın dışında bulunan idrar torbasına boşalmasını sağlamış olduk " dedi. Tekrar eski sağlığına
kavuşan hasta Aykanat ve yakınları özellikle Doç.Dr. Çetin Yeşilli’ye ve Cihan Hastanesi ekibine teşekkürlerini iletti.

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