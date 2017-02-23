Cihan Hastanesi’nden KOTO’ya ziyaret

Özel Cihan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Metin Öztürk ve yönetimi, KOTO Başkanı Necmi Bulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Özel Cihan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Metin Öztürk, Genel Müdür Uğur Doğan ve yönetim kurulu üyeleri Op. Dr. Ali Hürmeydan, Op. Dr. İbrahim Kılcı, Sami Aydın geçtiğimiz günlerde Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan’ı ziyaret etti.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE KATILDI

Hayırlı olsun ziyaretinde KOTO yönetim kurulu başkan yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, yönetim kurulu sayman üyesi Mikail Kayacı, yönetim kurulu üyeleri Cafer Kozluca, Halil Baylam ve Mehmet Akif Şen de hazır bulundu.