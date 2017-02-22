Çınar Ulusoy’dan Des Ambalaj'a hayırlı olsun ziyareti

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy Odamıza yeni üye olan DES Ambalaj Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi Ticaret Limited Şirketi firmasına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Söz konusu ziyarette firma ortakları Serkan Bozbağ ve Deniz Kuran, firmanın üretim faaliyetleri hakkında bilgi aktardılar. Ziyarete Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri Uzmanı Seçkin Ökte’ de katıldı. DES AMBALAJ HAKKINDA 1999 yılında kurulan DES AMBALAJ Kocaeli’de Oluklu Mukavva Kutu Üretimi yapmaktadır. Kocaeli Kartepe’de 2000m² üretim tesisinde 16 çalışanı ile hizmet veren DES AMBALAJ müşterilerinin; Oluklu Mukavva ve Ambalaj ürünleri ihtiyaçlarına karşılık vermektedir. Özellikle Otomotiv sektörüne yönelik faaliyet gösteren firma heavy duty ve tripleks ürün gamı ile ihracatçı firmalara hizmet vermektedir.