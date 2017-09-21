Çınarlı Camii cemaatinden Duyar’a teşekkür

Halk arasında Çınarlı Camii olarak bilinen Baç Urgancı Ahmet Camii cemaati caminin restorasyonu için BBP İl Başkanı Serhat Duyar’a katkılarından dolayı teşekkür amaçlı ziyarette bulundu.

Halk arasında Çınarlı Camii olarak bilinen Baç Urgancı Ahmet Camii dernek başkan yardımcısı İsmail Kaplan ve dernek üyesi Bayram Üstün, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar’a katkılarından dolayı teşekkür amaçlı ziyarette bulundu.

HASSASİYETİMİZİ DİLE GETİRDİK

Ziyarette konuşan İl Başkanı Serhat Duyar, “Geçtiğimiz aylarda Çınarlı Camii cemaatini ziyaret edip caminin sıkıntılarını yerinde incelemiştik. Caminin içler acısı bir hali vardı. Bizde ozamanlar dönemin valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile konuyu görüşerek hassasiyetimizi dile getirdik. Kendiside sağolsun bizimle yakından ilgilendi ve restorasyon çalışmaları başladı” dedi.

YIKILIP YENİDEN YAPILMASINI İSTİYORUZ

Ardından konuşan cami dernek başkan yardımcısı İsmail Kaplan, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Camimizin tamamen yıkılmasını istiyoruz. Yapılan incelemeler ve raporlar doğrultusunda caminin yıkılması için anıtlar kurulu kararı bekleniyor. Bizler caminin restorasyonunu değil yıkılıp yeniden yapılmasını istiyoruz. Bizde dernek olarak bunun mücadelesini veriyoruz” ifadelerinde bulunurken BBP İl Başkanı Serhat Duyar ise bu konu içinde gerekli görüşmeleri sağlayacaklarını belirtti. Ahmet HAZER