Çınarlı’da sağlık semineri

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği sağlık semineri Çınarlı DER-MEK binasında yapıldı

Kurslar dışında zaman zaman çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin de gerçekleştiği Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları’nda sağlık seminerleri de organize ediliyor. Bu merkezler arasında yer alan Çınarlı DER-MEK’te geçtiğimiz günlerde yine bir program vardı. Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği sağlık seminerinde psikolog Nalan Arslan ve hemşire Şenay Eroğlu, Derinceli vatandaşları bilgilendirdi. Kanserden korunmanın yollarının anlatıldığı seminerin son bölümünde ise katılımcılar merak ettikleri soruları yönelterek, yetkililerden bilgi aldı.