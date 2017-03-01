Kurslar dışında zaman zaman çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin de gerçekleştiği Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları’nda sağlık seminerleri de organize ediliyor. Bu merkezler arasında yer alan Çınarlı DER-MEK’te geçtiğimiz günlerde yine bir program vardı. Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği sağlık seminerinde psikolog Nalan Arslan ve hemşire Şenay Eroğlu, Derinceli vatandaşları bilgilendirdi. Kanserden korunmanın yollarının anlatıldığı seminerin son bölümünde ise katılımcılar merak ettikleri soruları yönelterek, yetkililerden bilgi aldı.
- BIST 89.320
- Altın 146,907
- Dolar 3,6567
- Euro 3,8631
- Kocaeli : 3 °C
- İstanbul : 12 °C
- Sakarya : 3 °C
- Samsunlular bu gecede memleket havası soludu
- Çınarlı’da sağlık semineri
- Saadet Partisi: Erbakan’ı anlamalıyız
- AKP’li Badem, istişare toplantısına katıldı
- ADD ve HEPAR gençliği bir araya geldi
- Engelli çocuklara buz paten kursu eğitimi
- ODTÜ-KYÖD’de tanıtım günü
- Kartepe’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı
- 64 hemşireye teşekkür belgesi
- Başiskele’de parklarda bakım ve onarım çalışması
- Elçin Eczanesi’nde birlik var
- Körfez’de Hocalı Soykırımı konuşulacak
- Dostlardan kahve keyfi
- Dostlar yine buluştu
- Bankacılık sektörü Ocak'ta 3,7 milyar lira kar elde etti
Çınarlı’da sağlık semineri
Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği sağlık semineri Çınarlı DER-MEK binasında yapıldı
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çınarlı’da sağlık semineriDerince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği sağlık semineri Çınarlı DER-MEK binasında yapıldı
ODTÜ-KYÖD’de tanıtım günüODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu, 1’inci sınıf öğrenci adayları ve velileri için tanıtım günü düzenledi
Şimşek: Değerlerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız'Değerler Eğitimi Projesi’ kapsamında KSO Dumlupınar Ortaokulu’nda düzenlenen konferansta konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şimşek, değerlerimizi gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini söyledi
Semt Konağında kursiyerlere eğitimler veriliyorBaşiskele Belediyesi, Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri’ndeki eğitimlerine devam ediyor.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlığınızı ortaya koyan tırnaklarınızdaki 10 durumTırnaklar, estetik alanına en sık giren bölüm ve sadece ABD`de yıllık tırnak cilası için harcanan miktar 768 milyon ABD doları (1) oysa tırnaklar parlak renkler ile bir sanat platformundan çok daha fazlasıdır
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- 10 hayranlık uyandıran 'ada' otel
- WhatsApp'tan çok konuşulacak yeni özellik
- 5 TL ile 15 il gezdi
- Oscar'lar sahiplerini buldu!
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim