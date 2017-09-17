Çınarlıspor ilk haftanın lideri oldu "2-0"

Bu yıl hedefini Bölgesel Amatör Lig olarak benimseyen ve yaptığı flaş transferlerle şampiyonluk yarışında adından söz ettiren Çınarlıspor, önceki gün kendi seyircisi önünde rakibi BAL’dan düşen Hereke Yıldızspor’u 2-0 yendi, lider oldu

Amatör Süper Lig A Grubunda 2017-2018 Sezonu açılış maçında Kocaeli Güneşspor ile Gebze Denizliköyüspor maçı 0-0 berabere biterken, önceki gün dört maçta ilginç sonuçlar alındı. Derince Stadı’nda oynanan Çınarlıspor ile Hereke Yıldız maçında üç puanı kazan Çınarlıspor oldu. Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda oynanan maçta ise ilk kez lige yükselen Diliskelesispor, seyirci desteği sonrasında rakibi Seka Doğanspor’u 1-0 yendi, üç puanla kinci sırada yer aldı. Diliskelesispor’a üç puan getiren golü 43. dakikada Mesut kaydetti. Gebze Metin Oktay Stadı’nda oynanan maçta ise ilk kez Amatör Süper Ligde mücadele eden Arapçeşmespor, rakibi Büyük Derbentspor ile 0-0 berabere kaldı. A Grubunda Tavşantepespor haftayı bay geçirdi.

İHSANİYE:2-KOCAELİ NUSRETİYE: 2

İhsaniye Stadı’nda oynanan ilk haftanın en önemli maçlarından birinde, İhsaniyespor ile Kocaeli Nusretiyespor karşılaştı. Bu dikkat çeken maç 2-2 berabere bitti. Kocaeli Nusretiyespor ilk yarıda Eray Deniz ve Fatih Örsoğlu’nun attığı gollerle devreyi 2-0 önde bitirdi. İkinci yarı İhsaniyespor maçın başında üç dakikada 2 gol buldu, eşitliği sağladı. Rüstem’in attığı iki golle beraberliği yakalayan İhsaniyespor’dan Oğuzhan Bölgen, 90+1. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Amatör Süper Lig A Grubu’nda 2.hafta maçları 24 Eylül 2017 Pazar günü oynanacak.

İHSANİYESPOR: 2

KOCAELİ NUSRETİYE: 2

STAT: İhsaniye

HAKEMLER: Ömer Kocabey ***, Okan Oral ***, Ömer Yılmaz ***

İHSANİYESPOR: Hamdi Ersin ***, Ömer ** (Dk. 72 Vedat) ***, Orhan Faik ** (Dk. 66 Yusuf **), Fatih ***, Oğuzhan *, Rüstem ****, Yasin ***, Çağrı ** (Dk. 52 Ahmet **), Enes ***, Emirhan ***

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Şahin ***, Kerim **, Mehmet Kutay ***, Kubilay ** (Dk. 76 Celal **), Serkan ***, Fatih Dizman ***, Akın Ünal **, Eray Deniz ***, Fatih Örsoğlu *** (Dk. 70 Seyfettin **), Samet ** (Dk. 70 Burak **), Sinan ***

GOLLER: Eray Dk. 4, Fatih Orsoğlu Dk. 20, Rüstem Dk..47 ve 50

KIRMIZI KART: Oğuzhan Dk. 90+1(Kocaeli Nusretiye)

DİLİSKELESİSPOR: 1

SEKA DOĞANSPOR: 0

STAT: Tavşancıl Salih Gün

HAKEMLER: Özgür Holat ***, Sefa Hışıl ***, Fatih Kaval ***

DİLİSKELESİSPOR: Uğur ***, Emre ***,Hüseyin ***, Burak ***, Uğur Erdoğan ***, Erdi *** (Dk. 81 İdris **), Ertan ***, Köksal ***, Ali ** (Dk. 86 Kadir **), Eğit ** (Dk. 75 Ahmet **),Mesut ****

SEKA DOĞANSPOR: Sezai ***, Ertuğrul ** (Dk. 60 Yasin **), Emre ***, Burak ***, Sefa ***, Ahmet **, Abdullah ***, Yakup ***, Özler ***, Ferdi *, Ramazan ** (Dk. 71 Berkay **)

GOL: Mesut Dk. 43

KIRMIZI KART: Ferdi Dk. 90+2

ÇINARLISPOR:2

HEREKE YILDIZSPOR: 0

STAT: Derince

HAKEMLER: İsmail Akçay ***, Efrahim Yılmaz ***, Uğur Özdemir ***

ÇINARLISPOR: Muhammet ***, Ömer ***, Aykut ***, Mehmet *** (Dk. 86 Cihat **), Ozan Albayrak ** (Dk. 30 Volkan ***), Ozan Kapar ***, Vedat ** (Dk. 63 Harun **), Sinan ***, Oğuzhan Nalbant ****, Umut *, Muhammet Ali ***

HEREKE YILDIZSPOR: Selim Aşkın **, Ahmet Salih ** (Dk. 46 Mehmet Aktaş **), Oğulcan ***, Uğur ** (Dk. 73 Muharrem **),Hakan ***,Semi **, Bayram ** (Dk. 46 Arda **), Mertcan ***, Eren**, Erdem ***, Murat **

GOLLER: Umut Dk. 35, Sinan Dk. 82

KIRMIZI KART: Umut Doğan Dk. 90+4

AMATÖR SÜPER LİGİ A GRUBU 17.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Çınarlıspor 1 1 0 0 2 0 3

2-Diliskelesispor 1 1 0 0 1 0 3

3-Kocaeli Nusretiyespor 1 0 1 0 2 2 1

4-Gebze Denizliköyüspor 1 0 1 0 0 0 1

5-Büyük Derbentspor 1 0 1 0 0 0 1

6-Tavşantepespor 0 0 0 0 0 0 0

7-Arapçeşmespor 1 0 1 0 0 0 1

8-Kocaeli Güneşspor 1 0 1 0 0 0 1

9-İhsaniyespor 1 0 1 0 2 2 1

10-Seka Doğanspor 1 0 0 1 0 1 0

11-Hereke Yıldızspor 1 0 0 1 0 2 0

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Tavşantepespor (BAY)

Kocaeli Güneşspor-G.Denizliköyü: 0-0

İhsaniyespor-Kocaeli Nusretiye: 2-2

Çınarlıspor-Hereke Yıldızspor: 2-0

Diliskelesispor-Seka Doğanspor: 1-0

Arapçeşmespor-Büyük Derbent: 0-0

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

İhsaniyespor (BAY)

Kocaeli Nusretiyespor-Arapçeşmespor

Seka Doğanspor-Tavşantepespor

Gebze Denizliköyüspor-Diliskelesispor

Hereke Yıldızspor-Kocaeli Güneşspor

Büyük Derbentspor-Çınarlıspor