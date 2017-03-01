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Cinayet davasında sona gelindi

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Cinayet davasında sona gelindi
Kocaeli’de geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, sokakta karşılaşarak tartıştığı husumetlisi tarafından öldürülen Asil Aktaş’ın cinayet davası görülmeye devam edildi

Karamürsel’in Ereğli Mahallesi Postane Sokak üzerinde 12 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen olayda sokakta karşılaşarak tartıştığı husumetlisi 39 yaşındaki Ahmet Ç.’nin silahından çıkan 7 kurşunla yaralanan 24 yaşındaki Asil Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Asil Aktaş’ı 7 kurşunla vuran ve olay yerinden kaçan ardından da karakola giderek teslim olan Ahmet Ç.’nin tutuklanmasının ardından mahkeme süreci başlamıştı. Kocaeli Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ahmet Ç.’nin avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu savunma yapmak için mahkemeden ek süre istedi. Karar için kısa bir ara veren mahkeme heyeti sanık avukatına savunma yapması için süre verirken duruşmayı 15 Mart 2017 tarihine ertelendi.

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