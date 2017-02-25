Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda A K.’nin (21) sürücüsü olduğu 38 TU 830 plakalı otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açılmış, olayda S.S. hayatını kaybederken A.K.’de yaralanmıştı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu olayın şüphelilerini İstanbul’a kaçmak isterken Kocaeli’nde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan S.S.’nin vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilirken, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen A.K.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
- BIST 88.258
- Altın 145,965
- Dolar 3,5936
- Euro 3,8018
- Kocaeli : 22 °C
- İstanbul : 12 °C
- Sakarya : 22 °C
- Yeşil Özel Güvenlik Sistemleri hizmete girdi
- Tapu devirlerinde değişiklik
- Ülkücüler bilgi yarışmasına destek verdi
- CHP'nin yeni il binası böyle olacak
- Eğitim-Sen’in başkanı değişti!
- Cinayet zanlıları Kocaeli'de enselendi!
- Doktorun cüzdanını çalan hırsızı bulana ÖDÜL!
- Uzayda tarım yapılacak
- Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için ilk heyet yola çıktı
- Ulusal Egemenlik Okulu kütüphanesi yenilendi
- Kocaeli'de bir ayda 2 bin 635 konut satıldı
- Kedi ve köpekler için GTÜ kampüsüne besleme noktaları kuruldu
- Fuar Merkezi yaya köprüsünde çalışmalar sürüyor
- Körfez'de kahvehaneyi taradılar!
- Eski İstihbarat Daire Başkanı 28 Şubat’ı anlatacak
Cinayet zanlıları Kocaeli'de enselendi!
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelileri İstanbul'a kaçmak isterken Kocaeli'de yakalandı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cinayet zanlıları Kocaeli'de enselendi!Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelileri İstanbul'a kaçmak isterken Kocaeli'de yakalandı.
Doktorun cüzdanını çalan hırsızı bulana ÖDÜL!Gebze'de bir hırsız, özel bir hastanede odasına girdiği doktorun cüzdanını çaldı. Başhekim Hakan Höbek hırsızı yakalatan kişiyi ve ailesini hastanelerinde ücretsiz check up yaptıracağını söyledi
Körfez'de kahvehaneyi taradılar!Körfez'de otomobille gelen kişiler kahveye kurşun yağdırdı. Kahvenin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.
Alkollü sürücü kamyonetiyle mağazaya daldı!Gebze'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü 34 yaşındaki Erdoğan Akgün, kamyoneti ile ayakkabı mağazasının vitrinine çarpınca yaralandı.
Başiskele'de yatak odası yangını panik yarattı!Başiskele Vezirçifliği Mahallesi Ulucami Caddesinde bulunan 3 katlı binanın 2.katında yangın çıktı!
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Yıllar otomobilleri bile değiştiriyor...
- Refah düzeyi en yüksek ülkeler
- İnanılır gibi değil ama bu yapılar 'orman' gibi olacak
- Acun Ilıcalı kimin elinden tuttuysa ünlü etti
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim