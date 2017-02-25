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Cinayet zanlıları Kocaeli'de enselendi!

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Cinayet zanlıları Kocaeli'de enselendi!
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelileri İstanbul'a kaçmak isterken Kocaeli'de yakalandı.

Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda A K.’nin (21) sürücüsü olduğu 38 TU 830 plakalı otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açılmış, olayda S.S. hayatını kaybederken A.K.’de yaralanmıştı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu olayın şüphelilerini İstanbul’a kaçmak isterken Kocaeli’nde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan S.S.’nin vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilirken, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen A.K.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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