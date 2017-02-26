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Cinayetin zanlıları Kocaeli’de yakalandı

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Cinayetin zanlıları Kocaeli’de yakalandı
Kayseri Kocasinan’da seyir halindeki araç içinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların olduğu aracı takip etmeye başladı

Şahısların TEM otoyolundan ilerlediği bilgisini alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri de aracı takibe başladı. TEM otoyolu İzmit Gültepe mevkiinde belirlenen aracı durduran İzmit Asayiş ekipleri olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorguların ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Kayseri’ye gönderildi. Gözaltına alınan şahıslar ise ilk sorgularında ölen Salih Soylu’nun evlenme vaadi ile bayan öğretmen S.N.’ye 100 bin TL’ye yakın kredi çektirip evlenmekten vazgeçmesinin olayın yaşanmasına neden olduğunu ifade ettikleri öğrenildi. İddiaya göre Salih Soylu, S.N. adlı bayan öğretmene evlenme vaadi ile 100 bin TL’ye yakın kredi çektirdikten sonra kayıplara karıştı. Daha sonra Salih Soylu ile iletişime geçen S.N., kendisiyle konuşmak için buluşma teklif etti. Buluşma yerine eniştesi M.Ş., yakınları E.K., S.A. ile buluşma yerine gitti. Buluşmada evlenmek için çektiği 100 bin TL’ye yakın parayı isteyen S.N. ile parayı vermeyi kabul etmeyen Salih Soylu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Soylu, olay yerine geldiği Atilla Köklü’nün kullandığı araçla olay yerinden ayrılmak istedi. Bu sırada Soylu’nun gidişini engellemek isteyen S.A.’nın eniştesi M.Ş.’nin silahını ateşlemesi sonrasında Soylu olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Atilla Köklü ise yaralanmıştı.

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