Çintimar’dan teşekkür

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Erzurum’da sona eren Avrupa Gençlik Oyunları’nda ter döken tüm sporcuları ve organizasyonda emeği geçenleri kutladı ve şu açıklamayı yaptı:

EYOF 2017 Erzurum Organizasyonundaki 15 günlük birlikteliğin sonunda bizlere yardımlarını esirgemeyen Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve personeline, diğer görevli Müdür kardeşlerime teşekkür ediyorum.

BAHTINIZ OLİMPİYAT MADALYASI OLSUN

Bizleri bu önemli ve güzel organizasyona görevlendiren büyüklerimize teşekkür bir borç biliyorum.Ayrıca bir Erzurumlu olarak EYOF’un burada gerçekleştirilmesini sağlayan başta Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve emeği geçen tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum. Şanlı Bayrağımızı Dalgalandıran, Ay Yıldızlı formayla ülkemizi temsil eden idareci, antrenör, sporcular ile federasyonları canı gönülden kutluyorum. Yolunuz açık bahtınız Olimpiyat madalyası olsun.” İfadelerine yer verdi.