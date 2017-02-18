ÇMO’dan ‘Çevre ve Doğa’ dersi önerisi

ÇMO Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, Milli Eğitim müfredatına ‘Çevre ve Doğa’ dersi konulması için teklifte bulunduklarını açıkladı

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı Milli Eğitim müfredatına, çevre ve doğa dersi konulması için teklifte bulunduklarını belirterek, “Gelecek nesillerin içilebilecek suyunu, ekilebilecek toprağını ve solunabilecek havasını korumak, dünya üzerinde yaşayan insanlığın en önemli görevidir. Bu görevi sürdürebilir bir şekilde nesilden nesile aktarmak, ivedilikle ülkemizin sosyal politikası haline gelmelidir” dedi.

“İLKÖĞRETİM SÜRECİNDE GELİŞTİRİLEBİLİR”

Sait Ağdacı, “Çevre sorunlarına çok çeşitli çözüm yolları önerilse de bunlar içinde sorunların kaynağında, ortaya çıkmadan önlenmesi en kayda değeridir. Bunun için de en önemli faktörün eğitim olduğu kabul edilmelidir. Eğitimin; uygulama ve alışkanlık kazandırmadaki rolü ise yadsınamaz. Çevreye olumlu tutum ve davranışlar, ülkemizde birçok ailenin çocuklarını çevre konusunda bilgilendirmesi ve eğitmesi için yeterli bilince sahip olmaması nedeniyle sistemli ve düzenli bir biçimde okul öncesi ve ilköğretim sürecinde geliştirilebilir” şeklinde konuştu.

“SEMİNERLER ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ”

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak, taslak olarak sundukları müfredatın Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte geliştirilmesi için çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Ağdacı, “Odamızın, müfredatın uygulanması için edindiği deneyimleri paylaşmaktan onur duyacağını belirtmek isteriz. Uzun yıllardır, Odamızın şube ve temsilcilileri tarafından, kendi çabalarımızla okullarda verdiğimiz seminerlerin bir zorunluluk haline gelmesi, uygulamalı doğa eğitiminin verilmesi ülkemizin geleceği için umut verici olacaktır. Meslektaşlarımızın gerekli pedagojik formasyonla bu eğitimleri verebileceğinin de bilinmesini isteriz” dedi. Serkan BORLAK