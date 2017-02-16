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ÇMO'dan müfredat önerisi

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ÇMO'dan müfredat önerisi
Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Sait Ağdacı Milli eğitim müfredatına çevre ve doğa dersi konulması için teklifte bulunduklarını açıkladı

ÇMO Başkanı Sait Ağdacı milli eğitim müfredatına çevre ve doğa dersi konulması için teklifte bulunduklarını belirterek, “ Gelecek nesillerin içilebilecek suyunu, ekilebilecek toprağını ve solunabilecek havasını korumak, dünya üzerinde yasayan insanlığın en önemli görevidir. Bu görevi sürdürebilir bir şekilde nesilden nesile aktarmak, ivedilikle ülkemizin sosyal politikası haline gelmelidir” dedi.

 

“YETERLİ OLMADIĞI ORTADA”

Ağdacı sözlerini, “Çevre sorunlarına çok çeşitli çözüm yolları önerilsede bunlar içinde sorunların kaynağında, ortaya çıkmadan önlenmesi en kayda değeridir. Bunun için de en önemli faktörün eğitim olduğu kabul edilmelidir. Eğitimin; uygulama ve alışkanlık kazandırmadaki rolü ise yadsınamaz. Çevreye olumlu tutum ve davranışlar, ülkemizde birçok ailenin çocuklarını çevre konusunda bilgilendirmesi ve eğitmesi için yeterli bilince sahip olmaması nedeniyle sistemli ve düzenli bir biçimde okul öncesi ve ilköğretim sürecinde geliştirilebilir. Çevre eğitimine katkı sağlamak amacıyla yapılan araştırmalarda ülkemizde Okulöncesi, İlköğretim ve Orta öğretim programı içerisinde ele alınan çevre konularının çevre bilincini geliştirme açısından yeterli olmadığı ortadadır” ifadeleriyle sürdürdü.

 

“DEĞER YARGILARINI BESLEMELİ”

İlköğretim sonrası eğitimine devam edemeyen çocukların da göz önüne alınması gerektiğini vurgulayan Ağdacı, “Program içinde yeterince yer verilmeyen çevre konularında çocukların bilişsel seviyelerine uygun etkinlikler yaptırmak suretiyle, çevre eğitimini desteklemek gerekmektedir. Bu nedenle eğitimcilerin çocuklara, çevreyle ilgili bilgi vermeleri, çevreyi benimsetmeleri, çevre ile ilgili yeterli materyal sağlamaları, özendirici eylemler geliştirmeleri ve uygulama sonuçlarını somutlaştırarak çevre ile ilgili değer yargılarını beslemeleri gerekmektedir. Anlaşıldığı üzere öncelikle eğiticilerin çevre bilincinin geliştirilmesi ve eğitim verebilecek düzeye getirilmesi gerekmektedir” dedi.

 

“SEMİNERLER ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ”

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak, taslak olarak sundukları müfredatın Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte geliştirilmesi için çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Ağdacı, “Odamızın, müfredatın uygulanması için edindiği deneyimleri paylaşmaktan onur duyacağını belirtmek isteriz. Uzun yıllardır, Odamızın şube ve temsilcilileri tarafından, kendi çabalarımızla okullarda verdiğimiz seminerlerin bir zorunluluk haline gelmesi, uygulamalı doğa eğitiminin verilmesi ülkemizin geleceği için umut verici olacaktır. Meslektaşlarımızın gerekli pedagojik formasyonla bu eğitimleri verebileceğinin de bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu. Serkan BORLAK

 

ÇEVRE VE DOĞA DERSİ

İçerik: Doğanın tanınması, doğa ile diğer canlılar arasındaki ilişki ve çevre kirliliği hakkında neden- sonuç ilişkisinin ortaya konulması, çevre kirliliğinin etkilerinin çarpıcı bir şekilde aktarılması.

 

Amaç: Doğanın tam anlamıyla tanınması, doğaya ve canlılara olan sevginin arttırılması ve yapılan her etkinin sonuçlarının tüm canlılara olan etkisinin öğrenilmesi.

 

Önerilen Program Süresi: Haftada 2 saat olarak işlenmeli. Ayda 4 saat uygulamalı eğitim yapılmalı. İlkokul 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimi kapsamında en az 2 saati ilçe belediyesinin v.b. desteği ile oluşturulacak doğal alanda bulunması sağlanmalıdır. Bu konu 4. Madde de detaylı olarak açıklanmaktadır.

 

Uygulama İçeriği: Seminer, atölye çalışmaları, okulun bulunduğu il sınırları içerisindeki doğal yaşam ortamlarına geziler olmalıdır. Çevre alanındaki gelişmeler, çalışmalar ile ilgili bilgi almaları amacıyla bu kapsamda çalışan kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile çalışılabilir.

 

Etkinlikler: Ağaç dikme, orman ya da sahil temizlik çalışmaları ile farkındalık yaratma, doğa kampı, çevre proje yarışmaları yapılmalıdır. Televizyon, bilgisayar ve telefonun olmadığı ortamlarda doğa ile iç içe oyunlar oynanmalıdır. Etkinlikler kapsamında okullarda atık toplama kampanyaları düzenlenebilir. Kampanya sonrası öğrenci ya da sınıf bazında ödül, takdir hediyeleri verilerek teşvik amaçlanmalıdır. Okulda başlayan bu etkinliğe ailelerin de katkısı beklenmelidir. Böylece asıl hedef olan çevrenin korunması amacına ulaşılabilir.

 

TABLO 4. TOPRAK ADLI TEMA İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER

Etkinlik no

Etkinliğin türü

Etkinlik adı

Etkinliğin

 

yapıldığı

 

 

 

 

sınıflar

 

 

 

 

 

 

1

Boyama

Ağacı Nereye Dikelim?

1,2

 

 

 

 

 

 

2

Bulmaca

Solucan Yaprakları Arıyor

1,2

 

 

 

 

 

 

3

Anlatım

Taşların Tanışması

1,2

 

 

 

 

 

 

4

Boyama

Toprağı Sürelim

2

 

 

 

 

 

 

5

Araştırma-İnceleme

Yakın Çevrede Do ğal Alan İncelemesi

2,3

 

 

 

 

 

 

6

Deney

Don Olayının Etkisi

3

 

 

 

 

 

 

7

Araştırma-İnceleme

Doğal Bir Alanda Toprak İncelemesi

3,4,5

 

 

 

 

 

 

8

Bulmaca

Toprak

3

 

 

 

 

 

 

9

Deney

Toprakla Yapılabilecek Deneyler

4

 

 

 

 

 

 

10

Anlatım

Toprak Ana Ne Oldu Sana

4

 

 

 

 

 

 

11

Deney

Toprağın Su Tutma Kapasitesi

4,5

 

 

 

 

 

 

12

Anlatım

UÇEP Sembolü Çam Fidanının Korunması

4

 

İçin Alınan Önlemler Raporu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Araştırma

Toprak Zenginlikleri

5

 

 

 

 

 

 

14

Anlatım

Toprağın Önemi

5

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 5. ATIK-TÜKETİM ADLI TEMA  İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER

Etkinlik

Etkinliğin Türü

Etkinlik Adı

Etkinliğin

 

Yapıldığı

 

No

 

 

 

 

Sınıflar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Boyama

Cam ve Karton Kutuların Geri Dönü  şüm

1

 

 

 

Şeması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bulmaca

Labirent

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

Oyun

Kim nereye?

 

1, 2, 3, 4, 5

 

 

 

 

 

 

4

Boyama

Plastik ve Metal Ambalajların Geri Dönü  şüm

2

 

 

 

Şeması

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bulmaca

Hangi Atık Hangi Kutuya?

2

 

 

 

 

 

 

 

6

Araştırma– İnceleme

Kişisel Geri Dönü

şümlü Atık Raporu

2

 

 

 

 

 

 

 

7

Bulmaca

Bağlantıyı Kur

 

3

 

 

 

 

 

 

 

8

Araştırma– İnceleme

Geri Dönü  şümle

İlgili İşaretler

3, 4, 5

 

 

 

 

 

 

9

Araştırma– İnceleme

Kullanılmış Kağıt ve Defterlerin Geri

3

 

 

 

Dönü  şümü

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Sayılarla Bulmaca

Ekodino Ne Söylüyor?

3

 

 

 

 

 

 

11

Araştırma– İnceleme

Evden Alınan Çöplerin Yolculu  ğu

4

 

 

 

 

 

 

12

Araştırma– İnceleme

Bir Önceki Yıl Kullanılan Kitapların Durumu

4

 

 

 

 

 

 

13

Araştırma– İnceleme

Evinizdeki Katı Atık Miktarını Azaltmadaki

4

 

 

 

Önerileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Araştırma– İnceleme

Organik Atıklardan Faydalanabilirmiyiz?

5

 

 

 

 

 

 

15

Araştırma– İnceleme

Ö ğretim Yılı Başında Alınan Defterlerin Ne

5

 

 

 

Kadarını Kullandık

 

 

 

 

 

 

 

16

Anlatım

2050 Yılında Nasıl Bir Dünyada Ya şıyor

5

 

 

 

Olacaksınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 3. SU ADLI TEMA İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER

 

Etkinlik No

Etkinliğin Türü

 

Etkinlik Adı

 

Etkinliğin

 

 

Yapıldığı

 

 

 

 

 

Sınıflar

 

 

 

 

 

 

1

Boyama-Bulmaca

 

Doğru Olan Hangisi?

 

1,2

 

 

 

 

 

 

2

Çizim

 

Akvaryum

 

2

 

 

 

 

 

3

Araştırma

 

Okulun Günlük Su Harcamasının Hesabı

3

 

 

 

 

 

4

Araştırma

 

Öğrencilerin Evlerindeki Haftalık Su Kullanım

3

 

 

 

Profili

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bulmaca

 

Hangisi Nereye?

 

3

 

 

 

 

 

6

Çizim

 

Suyu Anlatan Bir Resim Yapalım

3

 

 

 

 

 

 

7

Araştırma

 

Su Kaynakları Kullanımı

 

4

 

 

 

 

 

 

8

Anlatım

 

Su Kaynakları İle İlgili Küçük

İlanlar

4

 

 

 

 

 

 

9

Bulmaca

 

Hidrolojik Çevrim

 

4,5

 

 

 

 

 

10

Araştırma

 

Kişisel Su Kullanım Profili Raporu

4

 

 

 

 

 

 

11

Anlatım

 

Su Tasarrufu Etkinliği

 

5

 

 

 

 

 

12

Anlatım

 

Bir Su Damlasının Yaşam Öyküsü

5

 

 

 

 

 

 

13

Araştırma-İnceleme

 

Yakın Çevredeki bir Su Ortamı

İle İlgili Rapor

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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