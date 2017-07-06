Çocuğunuzla sağlıklı bir yaz tatili için 10 altın kural

Yaz tatilinin gelmesi ve ısınan havalar ile birlikte, çocuklar parklarda, bahçelerde ve sahillerde daha çok vakit geçirmeye başlıyor

Fakat açık havada geçirilen keyifli vakitler, çocukları bu mevsime özgü hastalıklarla karşı karşıya bırakabiliyor. Güneşli geçen günlerde bol miktarda tüketilen dondurma, açık büfeli akşam yemekleri ve uzun süre susuz kalınması, çocuklarda bazı önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uz. Dr. Erkan Uçlar, sağlıklı bir yaz tatili için ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

İsiliği önlemek için çocuğunuza bol su içirin

Çevre ısısı arttıkça, deriden ter salgılanması da fazlalaşır ve su kaybı sonucu susama hissi doğar. Su alımı ile vücudun normal sıcaklığı koruma altında tutulmaya çalışılır. Bu dengeyi bozan aşırı sıcaklık hallerinde, ter bezleri kanalları tıkanır ve halk arasında ‘isilik’ adı verilen boyun, omuzlarda daha sık olmak üzere vücudun daha fazla terleyen bölgelerinde küçük kırmızı ve kaşıntılı cilt lezyonları belirir. Bunu önlemek için çocuğa düzenli ılık suyla banyo yaptırılması önerilir.

Çocuğunuz açık tenli ve renkli gözlü ise dikkat!

Sarışın, renkli gözlü ve beyaz tenli çocuklar, güneş ışınlarından çok daha fazla etkilendikleri için ailelerin daha dikkatli olması gerekir. Güneş yanığı eğer sadece deride kızarıklık ve ağrı hissi ile kendisini gösteriyorsa bu birinci derece bir yanıktır. 24-48 saat kadar ağrı, deride gerilme, yanma hissi devam eder. Tedavide deriyi nemli tutacak kremler ve ağrıyı kesecek şuruplar kullanılabilir. Deride kabarma ve içi su dolu kesecikler varsa artık ikinci derece yanık söz konusudur. Bu durumda bir doktora başvurulması ve özel yanık pansumanlarının yapılması gerekir.

Sebze ve meyveleri bol ve temiz su ile yıkayın

Yaz aylarında su ve besin hijyeni, en çok üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Piknikte ya da plajda kaynağı bilinmeyen açık suların ve bunlarla yapılmış buzların kullanılması, bu sularla yıkanan sebze, meyvelerin tüketilmesi; kusma, ishal ve sıvı kaybı ile seyreden hastalıklara neden olabilir. Eğer çocukta bu şikayetler varsa gıda zehirlenmesi düşünülerek yenilen yiyeceklerin sorgulanması ve gerekli tetkiklerin yapılması önerilir.

Çocuğunuz için havuz yerine deniz daha sağlıklı bir seçenektir

Hijyen tedbirleri alınsa da havuzlardan hepatit A, cilt mantarı, üriner enfeksiyon, dış kulak yolu enfeksiyonu, konjonktivit gibi hastalıkların bulaşması mümkün olabilmektedir. Bu nedenle deniz çocuklar için daha sağlıklıdır. Deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra çocukların mutlaka duş alması, havuza girmeden önce ayaklarının mantara karşı özel solüsyonlu sularla yıkanması, yüzücü gözlüğü ve kulak tıpası kullanması önemlidir.

Sağlıklı bir yaz tatili için bunlara dikkat edin;