Çocuğunuzu okuldan önce göz muayenesine götürün

Okul öncesi dönemde yapacağımız bir göz muayenesi çocuğumuzun başarısını doğrudan etkiler.

Ailesinin fark etmediği bir göz bozukluğu olan ve okula yeni başlayan çocuğun sağlıklı bir şekilde okuma yazma öğrenmesi mümkün değildir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Turgay Çetin, tahtada yazılanı göremeyen, göremediği içinde gerektiği gibi okuyup anlayamayan çocuğun derslerinde başarılı olmayacağını belirterek, ebeveynlere bazı tavsiyeler verdi.

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Uzun bir yaz tatili sonrası çocuklarda uzun süre yakına odaklanmanın, ekran karşısında çok vakit geçirmenin gözlerde kırma kusuru gelişmesine etkisi söz konusudur.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Turgay Çetin da yaz tatili döneminde çocukların cep telefonu, tablet ve bilgisayar karşısında ne yazık ki daha fazla zaman geçirdiğinden sağlıklı gözlerde bozulma, gözlük kullanan çocuklarda ise gözlük derecelerinde artış gözlemlendiğini kaydetti. Çetin, okul çağındaki çocukların göz sağlığı ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ GÖZ BOZUKLUĞU OLABİLİR

Göz sağlığı ve öğrenme performansı arasındaki bu ilişki herkesçe kabul edilmesine rağmen, pek az veli, çocuklarının okul başarısı beklenenin altında olduğunda bunun bir göz hastalığından kaynaklanabileceğini akıllarına getirmektedir.

Okul çağındaki çocukların yaklaşık dörtte birinin görmeyi bozan bir kusuru olduğu düşünüldüğünde, bu dönemlerde yapılacak göz muayenelerinin ne denli önemli olduğu anlaşılabilir.

GÖZ TEMBELLİĞİNDE ERKEN TEŞHİS GÖZÜ KURTARIR

Bu dönemde yapılan muayenelerde göz tansiyonunun durumu, miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarının varlığı, şaşılık durumu ile göz tembelliği başlıca dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Bunlar içerisinde belki de en önemlisi göz tembelliğinin tespitidir.

Çünkü göz tembelliği zamanında fark edildiğinde çok kolay tedavi edilebilecekken 7-8 yaşlarından sonra tedavi etmek günümüz koşullarında neredeyse imkansızdır.

Tespit edilmeyen göz tembelliği ömür boyu kalıcı görme kaybına yol açabilir.

HİPERMETROPİ VARSA OKUMAYI SEVMEZ

Her çocuğun okula başlamadan önce göz muayenesinden geçmesi gerekir.

Muayenesi ihmal edilen çocukta hipermetropi varsa bu çocuk kitap okumayı sevemeyebilir. Sorun öğretmen tarafından fark edilse de geçen sürede çocuğun özgüveni kaybolabilir. İlkokul çağına kadar tamamen normal olan bir gözde, bu yıllarda miyopi başlayabilir.

Bazı aileler çocuklarının gözlüğe özendiği için şikayet ettiklerini düşünebilirler ancak çoğunlukla, çocukta gerçekten bir görme bozukluğu tespit edilir.

İhtiyacı olan çocuklar gözlük takar.

Ancak ergenlik çağında gözlük yerine kontak lens takmayı tercih ederler.

Ergenlik döneminde çocuğun özgüvenini korumak için gözlükte ısrar etmemek gerekir. Çocuğun, doktorun ve ailenin çabası ile lens kullanımına geçmek uygun olur.