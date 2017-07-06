Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar sergi açtı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi personeli Şenol Bayrakoğlu, sitede kalan çocukların yardımlarıyla yaptığı el emeği göz nuru eserleri sergiledi. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisinde açılan sergide, yağlı boya tablolar yer aldı. 2 gün boyunca açık kalacak sergiden toplanan para ile çocuklara yeni materyaller alınması planlandığı bildirildi.
GENİŞ KATILIM
Serginin açılış törenine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Gölcük Çocuk Evleri Sitesi Müdürü İsrafil Borak, Gölcük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ömür Göksel, Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesi Müdür Vekili Volkan Tetik katıldı.