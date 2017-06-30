  • BIST 100.440
  • Altın 140,581
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 15 °C
  • İstanbul : 25 °C
  • Sakarya : 15 °C

Çocuk hakları okulunda mola yok

»
Çocuk hakları okulunda mola yok
İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu, yaz döneminde de İzmit ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm okullara çocuk hakları ve çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme eğitimleri vermeye devam ediyor.

İzmitYenişehir Mahallesi’nde bulunan Çocuk Hakları Okulu, yaz dönemi eğitim çerçevesinde madde bağımlılığı, şiddet ve çocuk hakları konularında farkındalık yaratmak amacı ile eğitimler vermeye devam ediyor. İyi-kötü dokunuş ve tehlike anında nereye başvurup kimlerden yardım isteyebilecekleri konusunda çocuklara bilgilendirmelerin yapıldığı Çocuk Hakları Okulunun bu hafta ki ziyaretçileri Bilgi Köprüsü Kıds Anakulu öğrencileri oldu. Eğitim sonunda okulun bahçesinde bulunan park alanında eğlenen miniklere haklarını aileleriyle birlikte de tekrar edebilecekleri Çocuk Hakları Kitapçığı dağıtıldı.Çocuk istismarını önleme ve bilinçlendirme eğitimlerinin yaz dönemi boyunca süreceği belirten yetkililer,  randevu sistemi ile çalışan Çocuk Hakları Okulunu ziyaret etmek ve eğitimlere katılmak isteyen okulların 3316646 numaralı hat ile irtibata geçilebileceğinin bilgisini verdiler. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vergi yapılandırmasında son gün yoğunluğu30 Haziran 2017 Cuma 20:49
  • Belediye ekipleri hemen önlem aldı30 Haziran 2017 Cuma 20:10
  • Körfez Kaymakamlığı’nda tadilat çalışması30 Haziran 2017 Cuma 19:54
  • Mezarlıklarda yenileme çalışmaları yapılıyor30 Haziran 2017 Cuma 19:46
  • İsmail Baran esnaf ile bir araya geldi30 Haziran 2017 Cuma 19:44
  • Gratis adı kullanılarak gönderilen mesajlara dikkat!30 Haziran 2017 Cuma 19:38
  • Başiskele çalışanlarından Başkan Ayaz’a memnuniyet ziyareti30 Haziran 2017 Cuma 19:32
  • Tıp Fakültesi mezuniyet töreni30 Haziran 2017 Cuma 19:26
  • İzmit’te 5000 öğrenciye satranç öğretildi30 Haziran 2017 Cuma 19:19
  • Çocuk hakları okulunda mola yok30 Haziran 2017 Cuma 19:12
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim