Psikolog Levent Erdem çocuk merkezli ailenin sorunlara yol açtığını belirterek, “Ailenin merkezine oturan, her istediği yapılan, istediği her şey anında eline verilen çocuk hedef koyamıyor, kendi başına iş yapamıyor, üzülüyor” dedi

Psikolog Levent Erdem çocuk merkezli ailelerin çocuk ve toplum için uygun olmadığı, bunun kısa ve uzun vadede zararları olduğunu söyledi. Psikolog Levent Erdem, “Aileler çocuklarının eğitiminden ve yaşayışından başlayıp hemen hemen tüm konularda çocuğu merkeze alan bir yaşam şekli sürmeye başladı. Bazen de kendi çocukluklarında yaşayamadıkları şeyleri çocuklarına fazlasıyla yaşatmaya gayret gösteriyorlar. Ailenin yaşam şekli sosyal hayatı, ekonomik açıdan davranışları hep çocuğa göre şekillenmeye başladı. Komşu ziyaretleri “çocuğun yarın okulu var” diye hafta sonlarına ertelenmeye veya iptal ediliyor artık. İlk bakışta çok olumlu gibi görünen bu yaşam şekli beraberinde başka sorunları da getirmeye başladı. Çocuk merkezli davranan anne babalar ilk önce birbirlerini unutmaya başlarken, eşlerin birbirine olan iletişimi azaldı. ‘her şey çocuk için’ gibi bir ‘seferberlik’ havasına girildi” diyerek anne babaların kendilerini, tercihleri ve hatta birbirlerini unuttuğunun altını çizdi.

“Çocuk merkezli aile sorunlara yol açıyor”

Çocukların sevildiği ve önemsendiği aile gibi gösterilmeye çalışılan çocuk merkezli ailelerde ciddi sorunlar ortaya çıktı” diyen Psikolog Levent Erdem, “Evde el üstünde tutulan ve küçük prenses/prens muamelesi gören çocuk, arkadaşları ile bir araya geldiğinde, okul hayatına başladığında şok yaşıyor. Çünkü okulda kimse ona prenses / prens muamelesi yapmıyor. Diğer öğrencilerin gördüğü davranış şekli ona da gösteriliyor. Doğal olarak da çocukta bir travmaya neden oluyor. Bu özellikle okula yönelik olumsuz duygular gelişmesine sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarla ilgili kararlar ailenin sorumluluğudur”

Bunun yanında, çocuk merkezli aile yaşamı, çocuğa aile tarafından verilmesi gereken özgüvenin yeterince verilememesine de neden oluyor. Psikolog Erdem, “Ailede aşırı ilgi gören ve pohpohlanan fakat sorumluluk verilmeyen çocuk başarmanın, bir ‘işe yaramanın’ tadını alamıyor. Kendine yönelik değer algısını yeterince geliştirme fırsatı bulamıyor. Dış dünya ile iletişim kurmayı sağlıklı derecede öğrenemiyor. Anne babalar, çocuklar arkadaş olmadan, anne baba olduğunu, onun yerine doğru kararlar vermenin sorumluluğunu unutmadan, çocuğa saygı duyarak ama her istediğine evet demeden büyütmeli çocuklarını. Ailenin merkezine oturan, her istediğine evet denilen, istediği her şey anınla eline verilen çocuk hedef koyamıyor, kendi başına iş yapamıyor, sorumluluk alamıyor ya da gereksiz özgüvenle yanlış kararlar alıyor, yoruluyor, üzülüyor” şeklinde konuşarak anne babaları ailenin merkezine geçmeye davet etti.

“Çocuk büyüyünce anne baba depresyona giriyor”

Ailenin, hayatın merkezine çocuklarını koyan anne babalar çocuk büyüyüp bağımsızlığını kazanınca, evde tek başına kalıyor. Bu da depresyona yol açıyor” diyen Psikolog Levent Erdem, “Eşler çocuğa odaklanmaktan, birbirleriyle kaliteli zaman geçirmeyi unutuyorlar. Gidilecek yere, ne zaman gidileceğine, ne kadar kalınacağına çocuk karar verirken anne babaya düşünecek bir şey kalmıyor. Çocuk büyüyüp kendi hayatını kurmaya başladığında anne baba boşluğa düşüyor. Aslında çocuklarını büyütmüş, tam mutlu olunacak zamanda eşler mutsuz olup depresyona giriyor” ifadelerini kullandı. Psikolog Levent Erdem ailenin merkezinde kişiden çok kavramların olması gerektiğini söyledi. Erdem, “Aile anne, baba ve çocuklardan oluşan bir topluluktur. Her bir ögenin ayrı bir önemi ve değeri vardır. Tüm aile bireylerinin bireysel çaba ve gayretleri aile yaşamını oluşturur. Bu durumda da ailenin odak noktasına çocuğu koymak ve diğer noktaları göz ardı etmek, ikinci plana itmek sağlıklı bir davranış olmayacaktır. Çocuğa sosyal ve kişilik gelişimi yönünden zarar verecektir. Anne babaya, aralarında ilişki ve iletişim yönünden zarar verecektir. Ve ailenin yaşam biçimini olağanın dışına çıkarıp, doğal olmayan bir yöne doğru götürecektir. Burada çözüm, çocuk merkezli bir aile yapısı yerine, mutluluk ve başarı merkezli bir aile ve davranış yapısına dönmektir” şeklinde konuştu.