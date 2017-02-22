Çocuk sesiyle uyanmak…

Mustafa Küpçü

Mina’ya…

“Mutluluk” çoğumuzun hasret kaldığı “insanca bir duygu.”

Bu duygunun ne kadar farkında olunabilir ama sanırım insanın “çocukluk hali” insanın en mutlu yaşam dilimidir.

Yaşam mücadelesi içinde insan, “çok az mutluluk bolca çile” içinde yaşamını tüketiyor. Geçim kaygısı, iş stresi, ülkenin siyasal düzenindeki iniş-çıkışlar, haksızlıklar, sevdiğin insanları yitirmenin derin acıları ve niceleri…

Sonra bir gün; “Büyükbaba oldun” diyorlar… Mutluluktan ağlıyorsun ilk kez…

Bir küçük, günahsız yavru ile sevginin en derinini yaşıyor, “mutluluğu” anımsıyorsun…

Benim de bir torunum var. Henüz 2 yaşını birkaç ay geçti. İki sabahtır O’nun sesi ile uyanıyorum.

İçim gülüyor, bir çocuk sesiyle uyanmanın mutluluğunu yaşıyorum.

İlk öptüğüm kişi o oluyor.

O’nun masumane kurduğu oyunların figüranı oluyorum.

Anlıyorsunuz ki; “beyni kirletilmemiş” çocukların pırıl pırıl zekası, yaratıcı atakları oluyor.

Gördükleri her şeye “merak ve öğrenme” tutkusu ile bakıyorlar.

Hep aynı soruyu sık sık soruyorlar; “Mu ne?”

Sabırlı olur da her sorusuna yanıt verirseniz, merak duygusu gelişiyor, her adımda yeni şeyler öğreniyor, yaşadığı ülke ve dünya gerçeklerini öğrenerek büyüyor.

Ama sabırlı olamaz, sık sık terslerseniz, soru sormayı bırakıyor, karşısına çıkan “otoriteye boyun eğmeyi” ezberliyor! “Zincirsiz kölelik” de böyle başlıyor!

Pek çok insandan duydum ve hala duyuyorum; “Bu adaletsiz dünyaya çocuk mu getirilir?” diye.

“Haklısın” dediğim de oluyor.

Ama o masum sesi her duyduğumda yanıldığımı düşünüyorum.

Doğrudur, adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz.

Ama yaşamak her insanın doğal hakkı.

Ve tarih boyunca görülmüştür ki, her kötülüğün sonrası bir aydınlık yaşam ortaya çıkıyor.

“Karanlıklara inat, aydınlığı savunmak” bilinci böyle oluşuyor.

Sevgili dostum Ataol Behramoğlu’nun bir güzel şiiri geliyor aklıma; “Bebeklerin ulusu yok”

Dünyaya geldiklerinde kafalarında hiçbir olumsuzluk yok.

İnsanın dini inancını, ırkını, mezhebini sorgulamıyorlar.

İnsana yakışmayan her türlü ayrımcı, kışkırtıcı, onları insanlıktan çıkarıcı, “kin ve öfke dolu bir korkunç yaratık” haline bizler sokuyor ya da “insanca büyümesine” katkı veriyoruz.

Cumhuriyet düzeni içinde bir yerlere tırmanıp Cumhuriyet düzenini her koşulda yıkmayı kafasına koymuş olan kimi “insanımsı yaratıklara” ve onların “kindarlık ve düşmanlıkla” içlerinde saklayamadıkları “iç savaş tehditlerine” rağmen, yavrularımızın masumiyetlerini korumalı, “insan sevgisi” ile yetişmelerini sağlamalıyız.

Sevgili torunum Mina’yı dünyaya taşıyan kızım Güliz ve oğlum Kayra’ya teşekkürlerimle.