Çocuk sporlarında antrenörlük

Yavuz Taşkıran

Biz takımların başında olanların birer sertifikaya ya da antrenör lisansına sahip olduğunu sanırdık. Meğerse durum öyle değilmiş. Belgesiz, diplomasız olarak antrenörlük yapılabiliyormuş.

Canlılarla uğraşırken değil, cansız olan aletleri kullanmak için bile belge istenirken sosyo-psikolojik, hatta biyo-mekanik bir yapı olan insanı eğitmede, hele hele sportif becerilerin öğretilmesinde, hareket ettirilmesinde bir spor branşını öğretirken sanıyorum çok farklı bir eğitim süreçlerinde geçmek gerekiyor ki, geçin bunları, antrenörlük lisansı bile yok!

Buna akıl sır erdirmek mümkün değildir. Yapı olarak Üniversitelerimizin spor bilimlerindeki eğitimleri bile zaman zaman eleştiren ben, babadan kalma usullerle, eski futbolculuktan kalma alıştırma örnekleri ile bazılarının hocalık yapmaya kalkışmalarını esefle kınıyorum. Ama bu hocaların çalıştıkları kulüplerinin yöneticileri neler yapıyorlar acaba?

ASKF yetkililerinin ve TÜFAD sorumlularının konuya yediden el atmaları gerekiyor!

Bakın, geçenlerde bir yazı yazdım: “Basketbol ve 3 Sayı” diye… 14 yaş altındaki basketbol oyuncularının katıldıkları resmi maçlarda 3 sayılık atışın yasak olduğunu anlatmıştım. Konunun sorumlularından bir cevap alamadım. Sanıyorum ilgilenmediler… Hadi neyse bunlar maç yapıyorlar ve kurallara uygun şekilde atış yapıp 3 sayılık şutun 2 olmasını bile bile bazı oyuncular keyifle bu hareketlerini gerçekleştiriyorlar.

Antrenman yüklenmeleri, dinlenme, yüklenme sıklığı, süper kompenzasyon gibi konularda bilgisi ve deneyimi olmayan antrenörlerin çalıştıracağı takımlarda ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıyor mı? Lisanssız bir çalıştırıcının sporculara vereceği zararları kim denetleyecek?

İşin daha felaket yanını açıklamak istiyorum: Çocuklarla çalışan teknik adamların o sporun becerilerini öğretmesi yanında pedagojik bilgi, deneyim ve davranış formasyonuna sahip olması gereklidir. Bir sportif becerinin ne zaman ve nasıl, hangi süreler içinde, hangi öğretim yöntemi ile öğretileceği ancak bilgi ile mümkün olur. Bırakın Üniversite eğitimi almış veya almamış olmasını, bir antrenörlük kursundan bile geçmemiş bir kişinin çocuklarla sportif egzersiz yaptırması bir cinayettir.

Konu çok ciddidir ve önlem alınması gereklidir. İlgilisine ve meraklısına duyurulur!