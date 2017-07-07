Çocuk trafik eğitim parkında eğitimler sürüyor

Başiskele'de çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğreneceği Başiskele Belediyesi Trafik Eğitim Parkı ilçe genelinden olduğu kadar ilçe dışından da öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından Kocaeli’nin en büyük ve kapsamlı Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler devam ediyor. Başiskele Belediyesi tarafından Serdar Mahallesi’nde 7 bin metrekarelik parkın içerisinde kurulan trafik eğitim pistinde, TÜGVA Başiskele Yaz Okulu Öğrencileri özel eğitmenler tarafından trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi, keyifli bir gün geçirdi.