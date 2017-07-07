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Çocuk Üniversitesi öğrencileri geziyor

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Çocuk Üniversitesi öğrencileri geziyor
Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Seka Kâğıt Fabrikası ve Bilim Merkezi’ni gezdi.

Öğrencileri şimdi de İstanbul Boğaz turu gezisi bekliyor.Bilim, Teknoloji, Deney ve Eğitim Merkezi’nde eğitime başlayan Yaz Okulu öğrencileri için eğitimlerin yanı sıra kültürel geziler de düzenleniyor. Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri bu gezilerden ilkini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’ne yaptı. Bilim Merkezi’ni aktif şekilde gezen öğrenciler ilginç olayları izleyerek, dokunarak, deneyerek öğrendi.

 

EĞLENCELİ GEZİ

Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri ayrıca 70 yıl kâğıt üretimi gerçekleştiren Seka Kâğıt Fabrikası’nın restore edilmiş halini gezme imkânı da buldu. Hafta içi her gün 25 iş günü sürecek olan ebru, resim, akıl oyunları, eskrim, masa tenisi, okçuluk eğitimlerine yazılan yaz kursu öğrencileri kampüs dışı etkinlik günleri olan ilk çarşamba günlerinde eğlenceli, özel bir geziye katıldı.

 

SIRADA BOĞAZ TURU VAR

Yaklaşık 250 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerin yanı sıra bilimsel çalışmaların yapıldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’ni rehberler eşliğinde gezen Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri keyifli bir gün geçirdi. Eğitimlerin ikinci haftasında Çocuk Üniversitesi öğrencilerini İstanbul Boğaz turu gezisi bekliyor.  

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