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Çocuk Üniversitesi’ne 200 kişi kesin kayıt yaptırdı

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Çocuk Üniversitesi’ne 200 kişi kesin kayıt yaptırdı
Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde kesin kayıtlar sona erdi. Kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 200’e ulaştı. Eğitimler 8 ay süreyle devam edecek ve Haziran 2018’de sona erecek

Başiskele Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan Başiskele Çocuk Üniversitesi’nden temel eğitim alma hakkını kazanan öğrenci adayları ‘Üniversite Değerlendirme Kurulu’ tarafından belirlenmesinin ardından öğrencilerin aileleriyle görüşülerek 15 Eylül tarihine kadar kesin kayıtlarını yaptırmaları için Çocuk Üniversitesi’ne davet edilmişti.

KAMPÜS GEZDİRİLDİ

Gelen öğrenci aileleri ile yakından ilgilenen yetkililer, ailelere kampüsü gezdirerek alınacak eğitimlerin yapılacağı sınıfları tek tek gezdirmişti. Kesin kayıtların sona ermesinin ardından öğrencilerin kayıtlarını yaptırarak memnuniyetini dile getiren veliler başta Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederek Çocuk Üniversitesi’nin hayırlı olması dileğinde bulundu.  

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