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Çocuklar, ‘Harika Kanatlar’ ile eğlendi

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Çocuklar, ‘Harika Kanatlar’ ile eğlendi
Kocaeli Fuarı’nda çocuklarla buluşan ‘Harika Kanatlar’ adlı gösteri, heyecanlı maceralarıyla beğeni topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde sahnelenen ‘Harika Kanatlar’ adlı müzikal şeklindeki gösteri çocukları büyüledi. Gösteride Jett, Donnie, Jerome, Dizzy ve diğer karakterler çocuklara birbirinden heyecanlı maceralar yaşattı. 

 

TEKRAR SAHNELENECEK

Harika Kanatlar, dünyanın farklı ülkelerine kargo paketleri götüren Jett’in, gittiği yerlerdeki zorlukları takım arkadaşlarıyla aşmasını anlatıyor. Büyükşehir Belediyesi çocukların sabırsızlıkla beklediği gösterileri önümüzdeki haftalarda da sahneleyecek.

 

5 GÖSTERİ DAHA OLACAK

21 Temmuz’da Keloğlan müzikali ile devam edecek olan çocuk gösterileri, 28 Temmuz’da Niloya, 4 Ağustos’ta Arda ile Ceren, 11 Ağustos’ta Pepe, 18 Ağustos’ta Heidi ve son olarak da Canım Kardeşim’le tamamlanacak. Çocuk gösterileri cuma akşamları saat 21.00’da başlayacak.

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