Çocuklar ilk kez bir hayvanın doğum gününü kutladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Hayvanat Bahçesinde bulunan Temel isimli tapir, 7. yaşını parkı gezmeye gelen küçük çocuklarla birlikte kutladı. Doğum günü olan tapir, sevdiği sebzelerden oluşan pastayı yedi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ki Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkında yaşayan Temel isimli tapire doğum günü yapıldı. 2010 yılında Fransa’da doğduktan sonra 2011 yılında Türkiye’ye getirilen Temel bugün 7 yaşına girdi. Yedinci yaş gününü parkı gezmeye gelen küçük çocuklarla birlikte kutlayan Temel’e sevdiği besinlerden oluşan birde pasta yapıldı. Çocukların “İyi ki doğdu Temel” sözleri ile birlikte pastasını yiyen Temel çocuklarla birlikte güzel görüntüler oluşurdu.

“Çok tatlı, mutlu yıllar Temel”

Parkı gezmeye gelen Beyza Doğan isimli ziyaretçi, “Çok uysal bir hayvan. İlk gördüğüm zaman çok korktum. Dış görünüşü korkunç ama hiç öyle değilmiş. Çok tatlı, mutlu yıllar Temel” dedi. “Şuan çok şaşkınım, duygularım karıştı” Bugün yedi yaşına giren Temel isimli tapirin doğum günü nedeniyle tapirin yuvasına giren 10 yaşındaki Şeyma Nur Şentürk, “Şuan çok şaşkınım. Duygularım karıştı. İlk defa canlı bir hayvanı seviyorum. İyi ki doğmuş, yeni yaşında mutlu olur inşallah” şeklinde konuştu.

“İlk kez bir hayvanın doğum gününün kutlandığını gördüm”

Doğum günü nedeniyle tapirin yuvasına giren 13 yaşındaki Yasin Kaymak, “Şuan hayatımda ilk kez tapir cinsi bir hayvan olduğunu öğrendim. Hayvan çok güzel, çok uysal. Derisi biraz sert ama çok cana yakın. İlk kez bir hayvanın doğum gününün kutlandığını gördüm. Hatta doğum günü pastası yediğini gördüm” ifadelerini kullandı.

“Temel’e, palet yem, biber, havuç ve elmadan oluşan bir pasta hazırladık”

Temel isimli tapirin bugün yedinci yaş günü olduğunu belirten Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Parkımızda koruma altında bulunan Güney Amerika Tapirlerinin barınağı içerisindeyiz. Burada iki adet Güney Amerika Tapiri var. Tapirler genel olarak Brezilya çevresinde yaşıyor ve otçul canlılar. Parkımızda da iki adet var ve bunların ismi Temel ve Dursun. Temel’in bugün yedinci yaş günü. Ona palet yem, biber, havuç ve elmadan oluşan bir pasta hazırladık. Tabi bu pasta tamamen bitkisel ve onların sevdiği ürünlerden. Pasta sevdiği ürünlerden olunca direk pastaya doğru yöneldi ve yemeğe başladı” dedi.

“Çocuklar, tapirleri görünce çok heyecanlandılar”

Çocukların tapiri sevme fırsatı bulduğunu söyleyen Aydın, “Havaların ısınması ve hafta sonu olması nedeniyle ziyaretçi yoğunluğumuzda çok fazlaydı. Çocuklar özellikle böyle bir canlıyı görünce ve böyle bir etkinliğe katılınca oldukça heyecanlandılar. Onlara dokunma ve sevme fırsatı buldular. Güzel bir gün geçirdiler bizde mutluyuz” şeklinde konuştu. Temel isimli tapirin doğum günü olması sebebiyle bazı çocuklar tapirin yuvasının içerisine girerek unutamayacakları bir anı ile hayvanat bahçesinden ayrıldılar.