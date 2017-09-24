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Çocuklar okula kadınlar spora

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Çocuklar okula kadınlar spora
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamüselli kadınları spora teşvik etmek için bir toplantı gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın ekip arkadaşları ile taptıkları toplantıda gündem; “Kadınları Spora Teşvik Etmek İçin Yapılacak Çalışmalar” oldu. Proje kapsamında 3 maddeden oluşan çözüm önerilerinde 1’ncisi, kampanya kapsamında okullarda ve okul bölgelerinde oluşturulacak alanlarda çocukları okula giden velilerin spor yapması sağlanacak. 2. proje; Kalıcı konutlar bölgesinde oturan bayanların spor yapabilmesi için Kalıcı konutlar iş hanının 2.katında bulunan iş yerlerinden kadınlara yönelik spor alanı oluşturulacak. 3.proje; Ereğli mahallesinde bayanların spor yapabilmeleri için spor salonu inşa edilmesi kararı…

 

TAŞÇI DA DESTEK VERİYOR

İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte sahaya inerek yapılacak proje alanlarını gezen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürsel’de spora gönül vermiş Efsane Başpehlivan Ahmet Taşçı proje kapsamında spor salonu olarak kullanılacak okul ve okul bölgelerinde ki spora elverişli alanları gezdiler. Karamürselli bayan vatandaşları spora teşvik ederek günde en az 5000 bayanı spor ile buluşturmayı amaçlayan proje hızlandırılmış çalışmalar kapsamında en yakın zamanda hayata geçecek.

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