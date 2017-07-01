Çocuklara hakları oyunla anlatıldı

Çocuk Hakları Okulu’nda Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklara, haklarını anlatan eğitim verildi

İzmit Belediyesi’nin Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Çocuk Hakları Okulu’nda Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklara, haklarını anlatan eğitim verildi. Çocuk Hakları Okulu’nda Gölcük Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Çayırova Çocuk Evleri Sitesi, Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesi ve Karamürsel Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Evleri Sitesinden gelen 45 çocuk ile birlikte ‘Söz küçüğün’ oyunu da oynandı.

EĞLENEREK ÖĞRETİLDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Birimi yetkilileri Aslı Sürek ve Mehlika Yazıcı tarafından gerçekleştirilen ‘Söz Küçüğün’ kutu oyunu ile çocuklara kanuni haklar ve hangi durumlarda haklarının ihlal edildiği eğlenerek öğretildi. Oyun ile farkındalık oluşturmak ve haklarını öğretmek üzere hazırlanan oyun, bir gün boyunca farklı çocuk evlerinde kalan çocuklarla oynandı ve ardından çocuklara haklarını anlatan kitapçık dağıtıldı.