Çocuklarda 0-14 yaş arası çok önemli

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, çocuklarda 0-14 yaşın önemli olduğunun altını çizerek, 0-14 yaş aralığında beslenme biçiminin hem çocukluk dönemi kanserleri hem de ileri yaşta görülebilecek kanserlerde riski arttırdığını ifade etti.

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral çocukların yanlış beslenme alışkanlıkları ve anne baba tutumları sebebiyle kansere açık hale geldiğini söyledi. Çocukluk Çağı Kanserleri Günü sebebiyle bir açıklama yapan Özyaral Çocukların genetik olarak taşıdıkları risklerin ve çevresel tutumların birbirini tetikleyerek sorunu daha da büyüttüğünü söyledi.

“Çocukluk döneminde en çok lösemi görülüyor”

Doç. Dr. Oğuz Özyaral, “Çocukluk çağı kanserlerin yüzde 30’unu lösemiler oluşturuyor. Geri kalan yüzde 70’lik kısmını ise solid tümörler dediğimiz kanser tipleri tutar. Löseminin dışında kalanlar arasında başta santral sinir sistemi tümörleri olarak bilinen beyin tümörleri, lenfoma olarak tanımlanan lenf bezesinden kaynaklanan kanserler izler. Bunların dışında nöroblastom olarak adlandırılan ilkel sinir hücrelerinden köken alan kanser türleri, yumuşak doku sarkomları, Wilms’ tümörü olarak bilinen böbrek tümörü ile Osteosarkom ve Ewing sarkomu olarak tanımlanan kemik tümörlerini görüyoruz. Bu olguların yanı sıra göz tümörü denilen retinoblastom, germ hücreli tümörler ve karaciğer kanserleri de çocukluk çağında azda olsa karşımıza çıkan bazı kanser tipleri” dedi.

“Anne sütü çok değerli”

“Annenin hamileyken ve süt verdiği dönemde beslenmesi hem kendi ve bebeğinin sağlığı ve hem de sütünün kalitesi için çok önemlidir” diyen Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, “Anne süt verdiği dönemde yediklerindeki toksinleri sütüyle bebeğine taşır. Küflü bir gıda tüketen annenin sütüne küfün bir metaboliti, ürünü olan toksini geçer. Küfle ya da diğer besinlerle geçen bu toksin yapılar bebeğin kan dokusunda, karaciğer ve böbreklerinde birikerek dolaylı olarak kansere kapı açarlar. Sonuç olarak annenin doğal beslenmesinin yanı sıra tarım ilaçlarından uzak, GDO’suz ürünleri tercih etmesi önerilir. Ayrıca emzikli annenin mutlak surette sigara ve tütün ürünlerinde uzak kalması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Bağışıklığın zayıflaması kanseri tetikliyor”

“Genelde bu yaş aralığında karşılaşılan hastalık tabloları değerlendirildiğinde genetik ve çevresel faktörlerin birbirlerini tetikleyerek etkilerini gösterdikleri anlaşılıyor. Ayrıca bir takım karıştırıcı faktörler örneğin geçirilen ağır bir hastalık tablosuna bağlı olarak bağışıklık sisteminin zayıflaması tetikleyici olarak rol alıyor” şeklinde konuşan Doç. Dr. Özyaral, “0-14 yaş aralığında beslenme biçiminin hem çocukluk dönemi kanserleri hem de ileri yaşta görülebilecek kanserlerde riski arttırdığını ifade etti.

“0-14 yaş önemli”

Bedeninin geliştiği, beslenmede ve sağlıklı yaşam alanında ömür boyu devam edecek doğru alışkanlıkların kazanıldığı dönem olan 0 -14 yaş aralığında çocuklara özel ilgi gösterilmesi gerektiğinin altığını çizen Doç. Dr. Oğuz Özyaral “Çocuklarımızın bağışık sistemi ancak 14 yaşında yerine oturur yani 14 yaşına kadar bağışık sistemi gelişim sürecindedir. Bu da çocuklarımızın vücut savunmalarının yetersiz olduğu, gerek beslenme, gerekse spor faaliyetleri ile desteklenmeleri anlamına gelir. Özellikle de radyasyon kaynaklarından ve elektromanyetik alanlardan uzak kalmaları sağlanmalıdır. Gerek ev içi gerekse dış ortamda mutlaka dumansız sahada olmaları gerekir. Kafe vb.nargile ya da sigara içilen yerlerde olmamaları ve kendilerinin de kullanmamaları gerekir. Evlerde temizlik yapılırken kullanılan deterjan, dezenfektan vb. maddelerin, kimyasalların buharlarının maruziyetinde kalmamaları için çocuklar evde olmamalıdırlar” şeklinde konuştu. Doç. Dr. Özyaral anne babaların çeşitli bahaneler üreterek çocuklarına sağlıklı alternatifler üretemediğini de söyleyerek, “Bu yaş döneminde kötü ve yetersiz beslenme elbette birçok hastalığın kapısını açar. Doğal olmayan tüm işlenmiş, aromalandırılmış, tatlandırılmış, katkı maddesi ilave edilmiş hazır gıdalar; paketlenmiş ürünler; burgerler, cips ve türevleri; tüm gazlı içecekler, enerji içecekleri; çikolatin adı altındaki çikolata olmayan türevler, şekerler ve şekerlemeleri çocuklarınız için almayın. ‘Haftada bir kere’,‘arada sırada’, ‘çocuklar çok ısrar etti demekten vazgeçin. Bu konuda onlara örnek olarak kararlığınızı gösterin” dedi