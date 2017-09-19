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Çocukları kahvaltı ettirmeden evden çıkarmayın!

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Çocukları kahvaltı ettirmeden evden çıkarmayın!
2017 – 2018 Eğitim ve Öğretim yılı başladı. Öğrencilerin okul başarısı kadar, bu süreçte sağlıklı beslenmeleri de çok önemli.

Okul dönemindeki en etkili öğün ise kahvaltı. Diyetisyen Gülşen Kadri, kahvaltının çocuklarda davranış, bilişsel ve okul performansı açısından öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini vurguluyor ve ekliyor: “Kahvaltı, çocuklar için demir, kalsiyum, B, C, D vitaminleri gibi büyüme, gelişme ve sağlıklı bir yaşam için gerekli besin öğelerini sağlayan en önemli öğün. Okul başarısındaki etkisi ise su götürmez bir gerçek. Eğer çocuklarınızın başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmesini istiyorsanız onları kahvaltı yapmadan evden çıkarmayın…”

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KAHVALTI ATLANDIĞINDA…

Kahvaltı, güne başlarken vücudu enerji ve besin öğeleri ile yeniden beslemek ve harekete geçirmek için çok önemli bir öğün.

Okul çağındaki çocuklar için ise gerek fiziksel gerekse de zihinsel performansları açısından atlanmaması gereken öğünlerin başında geliyor.

Kahvaltı atlandığında, halsizlik ve yorgunluk hislerinin yanı sıra okul ortamında konsantrasyon eksikliği ve davranış bozukluklarına varıncaya kadar birçok olumsuz etkinin ortaya çıkabileceğini söyleyen Diyetisyen Gülşen Kadri, kahvaltının önemini şu şekilde anlatıyor:

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KALİTELİ BİR KAHVALTI

“Kahvaltı, çocuklara enerji ve demir, kalsiyum, B vitaminleri (folat, tiamin, riboflavin, niasin, vitamin B6 ve vitamin B12), C vitamini, D vitamini gibi büyüme, gelişme ve iyi bir sağlık için gerekli besin öğelerini sağlayan en önemli öğün.

Yapılan çalışmalarda her gün kaliteli bir kahvaltı yapan çocukların ihtiyaç duyulan günlük besin öğesi gereksinimlerini tamamlama konusunda daha yatkın oldukları gözlemleniyor.

Kahvaltı yapan çocuklarda yapmayanlara kıyasla günlük gerekli olan besin öğeleri alımı %20-60 daha fazla bulunuyor.

Kahvaltı ayrıca fazla kilo veya obezite riskini de azaltıyor.

Kahvaltı yapmayan çocuklar kan şekerinin fazla düşmesi ile özellikle tenefüs saatlerinde kahvaltı yerine yağ, şeker ve tuz oranları yüksek atıştırmalıklar tercih ediyor ve bu da gün boyu fazla yeme eğilimi göstermelerine neden olabiliyor.”

 

ÖĞRENME BECERİLERİ DAHA YÜKSEK

Kahvaltının çocuklarda davranış, bilişsel ve okul performansı açısından öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği yapılan birçok bilimsel araştırmalarla kanıtlandı. Kahvaltının çocuk ve ergenlerde sınıf içi davranış ve akademik performans üzerindeki etkilerini inceleyen 36 makale sonuçlarına göre kahvaltı tüketen çocukların daha iyi konsantre oldukları ve dikkat sürelerinin de daha uzun olduğu gözlemleniyor. Diğer bir yandan matematik ve aritmetik konular üzerinde daha etkili öğrenmeye sahip olmaları, fiziksel olarak ise daha iyi performans göstermeleri ise önemli sonuçların başında geliyor. Kahvaltı tüketmeyen çocuklarda ise fiziksel olarak daha az aktif olma ve daha düşük kardiyo solunum kapasitesine sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğu da gözlemleniyor.

 

KAHVALTIDA DOĞRU BESİNLER

Öğrencilerin okuldaki performansının artması ve konsantrasyon sorunu yaşamaması için mutlaka kahvaltı yapmaları gerekiyor.

Burada önemli olan ise kahvaltıda doğru besinlerin tüketilmesi.

Okul döneminde gerekli olan enerjiyi sağlamak ve okul başarısındaki performansı artırmak için lif içeriği daha yüksek olan kaliteli karbonhidrat seçimi ve yağ grubundan özellikle Omega 3, Omega 6 gibi elzem yağ asitlerinin tüketimi son derece önemli.

Ayrıca, büyüme ve gelişme için olmazsa olmaz bir diğer besin kaynağı ise proteinler.

Besin gruplarının çeşitliliği, protein, karbonhidrat, yağ dengesinin kurulması, lif ve vitamin açısından zengin sebze grubunun bu öğünde yer alması çok önemli.

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