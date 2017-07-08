Çocukların alta kaçırma problemine karşı uyku cihazı

Öğrenciler 8-12 yaş arasındaki çocukların gece uykuda istemsiz altına kaçırma tehdidine karşı akıllı alarm ile ayak bilekliğinden oluşan “uyku cihazı” tasarladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Nektar Ege Altıntoprak, çocukların konforlu uyku almalarını sağlamak amacıyla “Moon” adını verdiği bileklik ve alarm sistemini geliştirdiğini söyledi. Altıntoprak, "Gece alta kaçırma problemi, çocuklukta oldukça sık rastlanan bir şikayettir. Bununla beraber, bu durum çocukların psikolojik ve sosyal alanlarda sıkıntılar çekmesine neden olabilir. Moon, 8-12 yaş arasındaki çocuklara bu küçük problemi çözmelerinde yardımcı olması için ve sağlıklı uyku uyumaları için tasarlandı. Ayak bilekliğinin, ilk bir haftalık kullanımında cihaz, çocuğun altına kaçırmadan önceki hareketlerini, fiziksel durumunu, kasların kasılmasını, terlemesini kontrol ediyor. Altına kaçırdığı zamanki uyku fazını, saatleri ve daha birçok veriyi topluyor" dedi.Cihazın kişiye özel koku, ses, titreşim ve ışık içeren farklı uyarılar verdiğini ve çocuğun uyanmasını sağladığını aktaran Altıntoprak, alarmın kurulduğu saat ve uykuda istemsiz altına kaçırma durumunda çocuğu uyandırdığını söyledi.