  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 24 °C
  • Sakarya : 22 °C

Çocukların alta kaçırma problemine karşı uyku cihazı

»
Çocukların alta kaçırma problemine karşı uyku cihazı
Öğrenciler 8-12 yaş arasındaki çocukların gece uykuda istemsiz altına kaçırma tehdidine karşı akıllı alarm ile ayak bilekliğinden oluşan “uyku cihazı” tasarladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Nektar Ege Altıntoprak, çocukların konforlu uyku almalarını sağlamak amacıyla “Moon” adını verdiği bileklik ve alarm sistemini geliştirdiğini söyledi. Altıntoprak, "Gece alta kaçırma problemi, çocuklukta oldukça sık rastlanan bir şikayettir. Bununla beraber, bu durum çocukların psikolojik ve sosyal alanlarda sıkıntılar çekmesine neden olabilir. Moon, 8-12 yaş arasındaki çocuklara bu küçük problemi çözmelerinde yardımcı olması için ve sağlıklı uyku uyumaları için tasarlandı. Ayak bilekliğinin, ilk bir haftalık kullanımında cihaz, çocuğun altına kaçırmadan önceki hareketlerini, fiziksel durumunu, kasların kasılmasını, terlemesini kontrol ediyor. Altına kaçırdığı zamanki uyku fazını, saatleri ve daha birçok veriyi topluyor" dedi.Cihazın kişiye özel koku, ses, titreşim ve ışık içeren farklı uyarılar verdiğini ve çocuğun uyanmasını sağladığını aktaran Altıntoprak, alarmın kurulduğu saat ve uykuda istemsiz altına kaçırma durumunda çocuğu uyandırdığını söyledi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnternet bağımlılığı tembelliğe yol açıyor28 Haziran 2017 Çarşamba 20:12
  • WannaCry'ın yaraları sarılmadan Petya virüsü tehdidi28 Haziran 2017 Çarşamba 18:59
  • Instagram'a bomba gibi özellik04 Haziran 2017 Pazar 10:13
  • Liselilerden bilim fuarı: 20 buluş sergilendi29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:48
  • Genç mucitlerden Magna’ya teşekkür19 Mayıs 2017 Cuma 11:36
  • Fotoğraf makinesi kullanıcıları bu tavsiyelere dikkat11 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
  • İngilizce eğitime teknoloji eli06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:00
  • Bu da yeni nesil sefer tası!06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:36
  • KOÜ’de dijitalleşme konuştu04 Mayıs 2017 Perşembe 13:59
  • Bilişim seferberliği başlıyor02 Mayıs 2017 Salı 14:15
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim