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Çocukların lunapark keyfi

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Çocukların lunapark keyfi
İzmit Belediyesi, Akpınar mevkiinde bulunan Fatma Seher İlköğretim Okulu öğrencilerine eğlenceli bir gün yaşattı.

İzmit Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi, geçtiğimiz aylarda Akpınar-Arızlı bölgesinde bulunan Fatma Seher İlköğretim Okulunu pilot bölge seçerek bir çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, İzmit Belediyesi sosyolog ve psikologları tarafından öğrencilerin evlerine inceleme ziyaretlerinde bulunuldu, Ayrıca, okulun rehberlik servisine de İzmit Belediyesi yetkililerince danışmanlık hizmeti verildi. Çalışmaların ardından bölgedeki 40 ailenin çocukları için İzmit Belediyesi tarafından  lunapark götürülerek eğlenmeleri sağlandı. Lunaparkta gönüllerince eğlenen çocuklar İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

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